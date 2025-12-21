Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες τρεις ημέρες στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών αξιωματούχων, χαρακτηρίστηκαν παραγωγικές και εποικοδομητικές, σύμφωνα με ανάρτηση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στην πλατφόρμα Χ.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε σειρά «παραγωγικών και εποικοδομητικών συναντήσεων» με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους της στο Μαϊάμι, ανέφερε ο Γουίτκοφ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή «εποικοδομητική συνάντηση» μεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα χρονοδιαγράμματα και «τα επακόλουθα επόμενα βήματα» της διαδικασίας.