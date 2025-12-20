Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, έφτασε το Σάββατο στο Μαϊάμι, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με ρωσική πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Στο Μαϊάμι βρίσκονται επίσης ουκρανικές και ευρωπαϊκές διαπραγματευτικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να θεωρείται πιθανό να υπάρξουν απευθείας επαφές με τον Ντιμίτριεφ.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν την Παρασκευή συνάντηση με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Μετά τις επαφές αυτές, ο Ουμέροφ δήλωσε ότι «η ουκρανική αντιπροσωπεία συμφώνησε με την αμερικανική πλευρά να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο προσεχές μέλλον.»