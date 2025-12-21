«Πρόοδος» έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας που παρουσίασε νωρίτερα φέτος ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο κ. Γουίτκοφ ανέφερε μέσω X ότι «κατά την πρώτη φάση σημειώθηκε πρόοδος, συμπεριλαμβανομένων της διευρυνθείσας ανθρωπιστικής βοήθειας, της επιστροφής λειψάνων ομήρων, των αποσύρσεων δυνάμεων από κάποιους τομείς και της μείωσης των εχθροπραξιών». Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τις εξερευνητικές συνομιλίες με αντιπροσώπους της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.

Όπως πρόσθεσε, «περεταίρω διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες για να προχωρήσει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης» του σχεδίου.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου

Η επόμενη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς —το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αντιτίθεται σε αυτό—, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη Γάζα, τη δημιουργία μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης «σταθεροποίησης».

Το Ισραήλ δηλώνει πως αναμένει την επιστροφή του τελευταίου λειψάνου ομήρου που παραμένει στη Λωρίδα της Γάζας, προτού συναινέσει στην έναρξη των επίσημων συνομιλιών για τη δεύτερη φάση.

Ανάπτυξη και ανοικοδόμηση

Στην ανάρτησή του, ο Στιβ Γουίτκοφ επισήμανε ότι οι συνομιλίες περιλάμβαναν μέτρα για την ενίσχυση του εμπορίου και την κατασκευή νέων υποδομών στην περιοχή. «Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράσαμε την υποστήριξή μας στη δημιουργία σύντομα (…) του Συμβουλίου Ειρήνης (υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ)» και «μεταβατικής» κυβέρνησης που θα διαχειριστεί τις πολιτικές υποθέσεις, την ασφάλεια και «την ανοικοδόμηση», ανέφερε.

Η δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης αποτελεί ένα από τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ και προβλέπεται να επιβλέπει τη μεταβατική αρχή, η οποία θα απαρτίζεται από τεχνοκράτες.