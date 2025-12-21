Με δύο μικρές εκπλήξεις παρατάσσει τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού επέλεξε τον Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια, ενώ φανέλα βασικού δίνει και στον Τιν Γεντβάι.

Ο Μπενίτεθ κατέληξε στην τελική ενδεκάδα γνωρίζοντας πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σάντσες, Πελίστρι, Κυριακόπουλο, Λαφόν και Ντέσερς, γεγονός που επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τα πλάνα του.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κότσαρης, με την αμυντική τετράδα να αποτελείται από τους Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Καλάμπρια. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Σιώπης και Τσιριβέγια.

Στην επιθετική γραμμή, πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι, θα κινούνται οι Τετέ, Μπακασέτας και Ζαρουρί, με τον Παναθηναϊκό να ποντάρει στη δημιουργία και την ποιότητα μεσοεπιθετικά για να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.