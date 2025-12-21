Χωρίς ρυθμό, ένταση και δημιουργία κύλησε η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Ατρόμητο, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό σε ένα παιχνίδι χαμηλής ποιότητας στο AEL FC Arena. Οι Θεσσαλοί παρέμειναν για έκτο συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη, συνεχίζοντας να βρίσκονται σε δύσκολη βαθμολογική θέση.

Παρότι η ΑΕΛ είχε μεγαλύτερη ανάγκη το τρίποντο, επέλεξε μια προσεκτική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην αμυντική της λειτουργία και περιορίζοντας την επιθετική της παρουσία. Οι «βυσσινί» δεν κατάφεραν να πιέσουν ουσιαστικά τον αντίπαλο ούτε να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για γκολ.

Από την πλευρά του, ο Ατρόμητος παρουσιάστηκε απόλυτα προσηλωμένος στο να διατηρήσει το μηδέν στην άμυνα, χωρίς να ρισκάρει επιθετικά. Οι φιλοξενούμενοι αρκέστηκαν στον βαθμό της ισοπαλίας, αποτέλεσμα που τους κρατά σε σχετική απόσταση ασφαλείας από τη ζώνη του υποβιβασμού.