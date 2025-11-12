Ο Λεωνίδας Βόκολος αποχαιρέτησε επίσημα την ομάδα του Ατρομήτου στην προπόνηση της Τετάρτης (12/11), ευχαριστώντας παίκτες, σταφ και τη διοίκηση, με επικεφαλής τον Γιάννη Αγγελόπουλο, για τη συνεργασία τους. Μαζί του βρέθηκαν οι συνεργάτες του Κολτσίδας και Ετσεμέντι.

Μέχρι την πρόσληψη νέου προπονητή, τις προπονήσεις αναλαμβάνουν οι υπηρεσιακοί Ανδριανάκης και Λαζαρίδης. Η διοίκηση του Ατρομήτου συνεχίζει την αναζήτηση, με προτίμηση σε προπονητή από το εξωτερικό, έχοντας ήδη ξεχωρίσει δύο με τρεις υποψηφίους.

Ο Ατρόμητος προετοιμάζεται για την επόμενη αγωνιστική, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 22 Νοεμβρίου και καλείται να ανταπεξέλθει.