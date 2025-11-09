Ο Βόλος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη φετινή Stoiximan Super League, πανηγυρίζοντας ακόμα ένα σημαντικό διπλό, αυτή τη φορά στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο με 1-0, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Χάμουλιτς στο 25’, μετά από σέντρα του Σόρια, με τον Σιαμπάνη να πραγματοποιεί κρίσιμες επεμβάσεις και να διατηρεί το προβάδισμα.

Πρώτο ημίχρονο

Ο Βόλος επέστρεψε στις νίκες με ένα σπουδαίο διπλό στο Περιστέρι, επικρατώντας 1-0 του Ατρόμητου στην 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το παιχνίδι ξεκίνησε δυναμικά, με τους γηπεδούχους να έχουν τις πρώτες σημαντικές ευκαιρίες. Στο 7’ οι τριπλές προσπάθειες των Μουτουσαμί και Μπάκου απέτυχαν να βρουν δίχτυα, ενώ στο 12’ ο Σιαμπάνης απέκρουσε σουτ του Τσαντίλα. Ο Βόλος δεν είχε πολλές στιγμές στο πρώτο μέρος, αλλά αποδείχθηκε αποτελεσματικός: στο 25’ ο Χάμουλιτς πρόλαβε τον Τσακμάκη και με προβολή μετά από σέντρα του Σόρια άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Μετά το γκολ, οι Θεσσαλοί εστίασαν στην άμυνα, αφήνοντας τον Ατρόμητο να προσπαθεί κυρίως με μακρινά σουτ, όπως η κεφαλιά του Μπάκου στο 29’ και το σουτ του Μπακού στο 43’, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Δεύτερο ημίχρονο

Στην επανάληψη, ο Ατρόμητος ανέλαβε πρωτοβουλία, προσπαθώντας να ισοφαρίσει, αλλά χωρίς να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Ο Βόλος επέλεξε να παίξει κλειστά στην άμυνα, παγιδεύοντας κάθε προσπάθεια των γηπεδούχων. Στο 77’ το σουτ του Φαν Βέερτ πέρασε κάτω από τα πόδια του Κάργα, αλλά ο Σιαμπάνης αντέδρασε σωστά κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Στο 78’ ο Μπάκος επιχείρησε νέο σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ. Η άμυνα των Θεσσαλών παρέμεινε ακλόνητη μέχρι το φινάλε, εξασφαλίζοντας το πολύτιμο τρίποντο και κρατώντας τον Βόλο στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Λεβαδειακό στους 18 βαθμούς, ενώ ο Ατρόμητος παρέμεινε στη δέκατη θέση.