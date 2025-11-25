Αρκετές απουσίες αλλά και κάποια σημαντικά νέα πρόσωπα είχε η σημερινή προπόνηση του Άρη, πρώτη εν όψει της κρίσιμης αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Ο Χάμζα Μεντίλ προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς μετά από αρκετό καιρό και έχει μπροστά του κάποιες μέρες ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος και να διεκδικήσει θέση στα βασικά πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ.

Πιθανότητες για να προλάβει το ματς με τους Θεσσαλούς έχει και ο Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος πήρε μέρος σε κομμάτια της προπόνησης και η περίπτωσή του θα αξιολογηθεί καλύτερα τις επόμενες μέρες.

Στον αντίποδα, ο Αλφαρέλα και ο Σούντμπεργκ ξεκίνησαν θεραπεία. Οσον αφορά τον δεύτερο, τα αποτελέσματα των εξετάσεών του αναμένονται έως το βράδυ αλλά δύσκολα θα γλιτώσει τη θλάση. Αυτό που απομένει είναινα ξεκαθαρίσει το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

Δώνης, Καντεβέρε, Μισεουί είναι επίσης δεδομένες απουσίες για τον Χιμένεθ, όντας εκτός εδώ και αρκετό καιρό.