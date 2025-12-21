Στην παραίτησή του από τη Βουλή, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και στο περιστατικό με το αλκοτέστ που οδήγησε στην αφαίρεση του διπλώματός του, μίλησε ο Διαμαντής Καραναστάσης στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται».

Αναφερόμενος στη ζωή του μετά την παραίτηση του από τη Βουλή, τόνισε ότι η ταυτότητά του παραμένει αυτή του καλλιτέχνη. «Η ζωή μου είναι και παραμένει η ζωή ενός καλλιτέχνη, που απλώς έκανε δύο βήματα πίσω αναγκαστικά. Μου έλειψε να είμαι ταγμένος 100% στη δουλειά μου, για την οποία έχω κάνει αδιανόητες θυσίες. Όλα μας δυναμώνουν και μας πάνε παρακάτω», δήλωσε.

Σχετικά με το περιστατικό του αλκοτέστ, υποστήριξε ότι η έκταση που πήρε το θέμα ήταν υπερβολική. «Δεν πίνω μόνο φραπέ, πίνω και λίγο κρασάκι. Είναι κάτι μικρό, για να συζητάμε για ένα ποτήρι κρασί. Μπαίνεις στο αμάξι και επειδή έχεις πιει τη γουλιά πριν από λίγο, σε γράφουν. Να γίνεται θέμα ότι σου κόβουν μία κλήση; Είμαστε σοβαροί;», ανέφερε με εμφανή ενόχληση.

Ο ηθοποιός σημείωσε επίσης, ότι αν και στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ της αυστηροποίησης των μέτρων, δεν είναι γενικά υπέρ των προστίμων. «Γενικώς δεν είμαι υπέρ των προστίμων, έχω σκίσει τα ταξί. Το αμάξι μου είναι παρκαρισμένο δέκα μέρες στα Εξάρχεια, επειδή ήπια μισό ποτηράκι. Έτυχε η κακιά στιγμή που ήπια τη γουλιά και με έπιασαν. Λίγες μέρες πριν θα μου έλεγαν συγγνώμη για την ενόχληση με 0,29. O Χριστός και η Παναγία. Είναι ένα ποτήρι ποτό ή δύο ποτήρια κρασί. Δεν ξέρει ο κόσμος και κάποιοι έχουν σοβαρό πρόβλημα επαγγελματικό αν πάρεις σε κάποιον ένα μήνα το μηχανάκι επειδή ήπιε μισή μπύρα», είπε χαρακτηριστικά ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Τέλος, ο Καραναστάσης έκανε ειδική αναφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι εκείνη αποτέλεσε τον πραγματικό στόχο των επιθέσεων που δέχθηκε. «Ο στόχος σε κάθε βρωμιά, επίθεση, στο “ξύλο” και σε κάθε μανιώδη επίθεση είναι πάντα η Ζωή. Δεν ήταν ο Διαμαντής», ανέφερε.