«Από αύριο μόνο φραπέ», έγραψε ο Διαμαντής Καραναστάσης στην πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την επιβολή προστίμου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας εντοπίστηκε να οδηγεί στο κέντρο της Αθήνας τη νύχτα της Τρίτης (16/12/25), έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το προβλεπόμενο από τον νόμο όριο.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα.

Σε νέα ανάρτησή του το βράδυ της Πέμπτης (18/12), ο κ. Καραναστάσης ανέφερε ότι είχε καταναλώσει μόνο δύο ποτήρια κρασί, σημειώνοντας πως η παρέμβαση των αστυνομικών ήταν δικαιολογημένη, καθώς – όπως έγραψε – βρέθηκε οριακά πάνω από το νέο, αυστηρό όριο αλκοόλ που προβλέπει η νομοθεσία.

Δείτε την ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση: