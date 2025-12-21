Σε μια εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη δράση που συνδύασε τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά, ο Πειραιάς «πλημμύρισε» από κόκκινες στολές, χαμόγελα και μηνύματα αλληλεγγύης στο Santa Night Run.

Χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Πειραιά και συμμετείχαν στον πιο χαρούμενο και ξεχωριστό αγώνα δρόμου στο κέντρο της πόλης. Με χαρά, ενθουσιασμό, ενέργεια και πνεύμα προσφοράς, οι συμμετέχοντες έστειλαν μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης.

Στο Santa Night Run συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο οποίος έτρεξε μαζί με τη σύζυγό του Βάλια, δίνοντας το παράδειγμα της ενεργούς συμμετοχής. Στη διαδρομή έλαβαν επίσης μέρος Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά Άγγελος Σάμιος, ο επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Σωτήρης Κάκιας, εκπρόσωποι φορέων, καθώς και πλήθος κόσμου, ενισχύοντας με την παρουσία τους τον εορταστικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Σημαντικό μέρος της δράσης, αποτέλεσε η προσφορά δώρων και παιχνιδιών από τους συμμετέχοντες, τα οποία θα διανεμηθούν σε παιδιά που φιλοξενούνται στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν», επιβεβαιώνοντας τον έντονο κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Σε όλους όσοι έλαβαν μέρος απονεμήθηκε αναμνηστικό μετάλλιο, ως συμβολική αναγνώριση της συμμετοχής τους, σε μια δράση που ανέδειξε τις αξίες του εθελοντισμού, της συμμετοχής και της προσφοράς.

Ο χριστουγεννιάτικος αγώνας δρόμου του Δήμου Πειραιά, Santa Night Run, πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση των Διευθύνσεων Εξωστρέφειας – Destination Piraeus, Αθλητισμού και του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά «Piraeus Team Up», με την υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά (ΣΔΥΠ).

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Το Santa Night Run μετέτρεψε τον Πειραιά σε μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή, γεμάτη φως, χαμόγελα, ζωντάνια, ψυχαγωγία και μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης. Χιλιάδες συμπολίτες μας, περισσότεροι από κάθε προηγούμενη χρονιά, μικροί και μεγάλοι, φόρεσαν τη στολή του Άγιου Βασίλη και γέμισαν τους δρόμους της πόλης με αισιοδοξία, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο Πειραιάς διαθέτει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και βαθύ αίσθημα προσφοράς.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά για τη διαχρονική και πολύτιμη συμβολή του, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια και μεράκι για την άρτια διοργάνωση αυτής της ξεχωριστής δράσης. Η συνεργασία του δήμου με τους φορείς, τους εθελοντές και τους πολίτες αποδεικνύει ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να δημιουργούμε όμορφες στιγμές με ουσιαστικό κοινωνικό περιεχόμενο.

Το Santa Night Run είναι μια καθιερωμένη πρωτοβουλία που προάγει τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και την κοινωνική συνοχή, ενώ παράλληλα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης προς τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να ενισχύουμε δράσεις που καλλιεργούν το πνεύμα της συμμετοχής, της προσφοράς και της συλλογικότητας. Εύχομαι η μαγεία των Χριστουγέννων να γεμίσει κάθε σπίτι με υγεία, χαρά και αγάπη. Καλά Χριστούγεννα σε όλες και όλους και πάντα να συναντιόμαστε σε δράσεις που κάνουν την πόλη μας πιο ανθρώπινη και πιο φωτεινή».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, τόνισε:

«Δύο χιλιάδες και πλέον άτομα μικροί και μεγάλοι, ντυμένοι με τη στολή του πιο αγαπημένου Άγιου, του Άγιου Βασίλη, κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, σε ένα άκρως εορταστικό κλίμα, διαδίδοντας μηνύματα αγάπης, χαράς και αλληλεγγύης! Τα δώρα που προσέφεραν οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν με πολύ αγάπη, στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά – Στέγη “Ο Καλός Ποιμήν”. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συμμετέχοντες και να τους ευχηθώ η μαγεία των Χριστουγέννων να γεμίσει με φως και αγάπη τη ζωή τους και πάντα να συμμετέχουν σε δράσεις για καλούς και όμορφους σκοπούς. Καλά Χριστούγεννα σε όλες και όλους!».

O Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, επεσήμανε:

«Το Santa Night Run αποτέλεσε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη αθλητική διοργάνωση, η οποία συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο την άθληση με την κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό. Η μαζική συμμετοχή των πολιτών, με χαμόγελα, ενθουσιασμό και γιορτινή διάθεση, ανέδειξε τη δυναμική του αθλητισμού ως μέσου κοινωνικής συνοχής και συλλογικής δράσης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη υλοποίηση της διοργάνωσης. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο την προώθηση του αθλητισμού για όλους. Εύχομαι σε όλες και όλους καλές γιορτές, με υγεία και δύναμη».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού Ελίνα Βερυκάκη, δήλωσε:

«Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά συνέβαλε, για ακόμη μία φορά, σε μια όμορφη δράση κοινωνικής προσφοράς μέσα από το Santa Night Run. Η θερμή συμμετοχή των πολιτών επιβεβαιώνει τη δύναμη του εθελοντισμού και της συλλογικής προσπάθειας. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, με υγεία».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά Άγγελος Σάμιος, ανέφερε:

«Για ακόμη μια χρονιά, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά – ΣΔΥΠ υποστήριξε το Χριστουγεννιάτικο event Santa Night Run. Ευχαριστούμε τον Δήμο Πειραιά, το Αθλητικό Τμήμα, το Τμήμα Εθελοντισμού, τη Δημοτική Αστυνομία και το «Κανάλι 1». Τέλος, ευχαριστούμε την Τροχαία Πειραιά για την πολύ μεγάλη βοήθεια που μας παρείχε. Καλές γιορτές και του χρόνου».