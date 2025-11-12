Τραγικό τέλος είχε σήμερα η υπόθεση της εξαφάνισης 70χρονου στον Πειραιά, την οποία είχαν δηλώσει οι οικείοι του το βράδυ της Τετάρτης.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Τζελέπη εντόπισαν το αυτοκίνητό του σταθμευμένο και ξεκλείδωτο κοντά στην Πύλη Ε1 του Λιμανιού του Πειραιά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Παράλληλα, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) πραγματοποίησαν κατάδυση μπροστά από την Πύλη Ε1.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε τελικά από τα στελέχη της Μ.Υ.Α. και ανασύρθηκε από τη θάλασσα. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου αναγνωρίστηκε από τους συγγενείς του.

Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του θανάτου, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.