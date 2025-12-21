Τα στοιχεία των αγροτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις στη Λέσβο ζητά με έγγραφο της προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το Τμήμα Τροχαίας του νησιού, όπως αποκάλυψε η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα».

Το έγγραφο έχει σταλεί στις 11 Δεκεμβρίου και αφορά την παρακώλυση συγκοινωνιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, στις 5 και 8 Δεκεμβρίου κάποια άτομα είχαν συμμετάσχει σε αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης, κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ως αποτέλεσμα, το πλοίο της απέπλευσε εκείνη την ημέρα άδειο λόγω του αποκλεισμού. Μέσω του εγγράφου ζητούνται να δοθούν τα στοιχεία των αγροτών, καθώς αναγράφονται οι πινακίδες των αγροτικών μηχανημάτων.