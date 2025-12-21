Εντείνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε ολόκληρη τη χώρα λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Παράλληλα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κρατήσουν ανοιχτές τις μπάρες των διοδίων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς ενόψει των εορτών.

Στη συνεδρίαση της Νίκαιας, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα του αγροτικού κινήματος. Οι παραγωγοί προγραμματίζουν για αύριο τον αποκλεισμό των σηράγγων στα Τέμπη για τη διέλευση των φορτηγών, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία θα κινούνται κανονικά. Παράλληλα, σχεδόν σε όλα τα μπλόκα της χώρας οι μπάρες των διοδίων θα ανοίξουν στις 23 Δεκεμβρίου, με συνεχή συνεννόηση με την Τροχαία για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Στα Καλάβρυτα, οι αγρότες προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, σε περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης, ενώ παραμένει κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα στο μπλόκο των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή, ενώ προς Αθήνα για 21η συνεχόμενη ημέρα.

Οι αγρότες των Μαλγάρων ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών. Σύμφωνα με μέλη της συντονιστικής επιτροπής, βρίσκονται σε διαρκή διάλογο με την ΕΛΑΣ, η οποία ζητά την απομάκρυνση των παραπηγμάτων και των τρακτέρ από το σημείο.

Ανοικτές μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου

Οι αγρότες από τα μπλόκα Δερβενίου και Χαλκηδόνας άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών έως τις 15:00. Όπως διευκρινίζουν, «ανεβάζουμε τις μπάρες σε απόλυτη συνεννόηση με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή μπλόκων και με την άδεια της αστυνομίας».

Παραγωγοί μοιράζουν στους διερχόμενους πολίτες ρύζι, όσπρια και κηπευτικά, ενημερώνοντάς τους παράλληλα για τα αιτήματά τους μέσω φυλλαδίων. Οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης, που βρίσκονται στα «πράσινα φανάρια», τονίζουν ότι «κανείς δεν θα ήθελε να κάνει γιορτές στα μπλόκα, θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε». Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή, με εκτροπές της κυκλοφορίας από την Τροχαία.

Νέα μπλόκα σε κεντρική και δυτική Ελλάδα

Οι αγρότες της Εύβοιας ανακοίνωσαν ότι θα σηκώσουν σήμερα τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Παράλληλα, προγραμματίζουν νέο τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας αύριο, από τις 18:00 έως τις 21:00, κλείνοντας και τις παρακαμπτήριες οδούς.

Στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό όλων των παράδρομων, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις, καθώς επιτρέπεται η διέλευση λόγω αυξημένης κυκλοφορίας. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα μπλόκα σε Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα, όπου οι αγρότες πραγματοποιούν γενικές συνελεύσεις για την περαιτέρω στάση τους.

Όπως δηλώνουν, τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα θα παραμείνουν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, «μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά μας».

Κινητοποιήσεις σε δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Νέες δράσεις προγραμματίζονται από αγρότες και κτηνοτρόφους στη δυτική Ελλάδα. Στην Αιτωλοακαρνανία, στήνεται μπλόκο στις 20:00 στον κόμβο του Κουβαρά, ενώ παραμένει για 16η ημέρα ο αποκλεισμός στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου. Το ίδιο βράδυ αναμένεται να ανοίξουν τα διόδια της Κλόκοβας στην «Ιονία Οδό».

Στην Αχαΐα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, ενώ για την Τρίτη και Τετάρτη προγραμματίζεται άνοιγμα μίας λωρίδας ανά κατεύθυνση για τους ταξιδιώτες. Στην Ηλεία, οι αγρότες διατηρούν τα μπλόκα σε Πύργο, Λεχαινά και Αμαλιάδα, ενισχύοντας την παρουσία τους στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης.

Ενίσχυση δυνάμεων σε Ε65 και Νίκαια

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, που βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο Ε65, αποφάσισαν να κρατήσουν από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου μία λωρίδα ανοιχτή ανά κατεύθυνση, για να διευκολυνθεί η εορταστική κυκλοφορία. Στο σημείο καταφθάνουν συνεχώς νέα τρακτέρ για ενίσχυση των δυνάμεων.

Στον κόμβο της Νίκαιας, οι αγρότες της Λάρισας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με το σημείο να αποτελεί βασικό κόμβο των πανελλαδικών δράσεων. Χθες άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων, μοίρασαν προϊόντα και ενημερωτικά φυλλάδια στους οδηγούς.

Αύριο στις 11:30 προγραμματίζουν τον αποκλεισμό των σηράγγων στα Τέμπη για τα φορτηγά, ενώ από την Τρίτη θα δοθεί στην κυκλοφορία μία επιπλέον λωρίδα ανά κατεύθυνση για τα ΙΧ και τα λεωφορεία. Τα φορτηγά θα κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Οι αγρότες δηλώνουν πως από τις 23 Δεκεμβρίου θα επιτρέπεται η ομαλή διέλευση των εκδρομέων, χωρίς όμως να ανασταλεί ο αγώνας τους. «Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι δίνουν έναν δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους. Δεν κλείνουμε δρόμους, ανοίγουμε δρόμους για όλη την κοινωνία», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.