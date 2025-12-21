Για τον βιασμό 26χρονης με την οποία εργαζόταν στην ίδια επιχείρηση στην Κω κατηγορείται 32χρονος, ο οποίος θα δικαστεί 6,5 χρόνια μετά την καταγγελλόμενη πράξη στις 12 Ιανουαρίου 2026 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου.

Ο καταγγελλόμενος βιασμός είχε συμβεί το καλοκαίρι του 2019 και παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, η τότε 20χρονη κοπέλα εργάζονταν σε ξενοδοχείο στην Κω και στις 22 Ιουνίου 2019 περίπου στη μία τα ξημερώματα, μαζί με τρεις συναδέλφους της από τη δουλειά μετέβησαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μεταξύ των συναδέλφων της ήταν και ο 26χρονος τότε κατηγορούμενος. Κάποια στιγμή η κοπέλα πήγε στην τουαλέτα και βγαίνοντας βρήκε απ’ έξω τον 26χρονο, ο οποίος αφού την έσπρωξε και πάλι μέσα, άρχισε να τη φιλάει και στη συνέχεια παρά τη θέληση της, σύμφωνα με την καταγγελία της, την εξανάγκασε σε ερωτική συνουσία και άλλες πράξεις.

Ακολούθως, ο 26χρονος – όπως καταγγέλθηκε- επέστρεψε στην παρέα του και συνέχισε τη διασκέδαση του. Η κοπέλα μετέβη σπίτι της σε κατάσταση σοκ, όπως δήλωσε και αφού την επόμενη ημέρα μίλησε με συγγενικό της πρόσωπο, ανέφερε το περιστατικό στην Αστυνομία, ενώ επίσημη καταγγελία έκανε στις 3 Οκτωβρίου 2019.

Κατά την απολογία του στην ανακρίτρια Κω τον Ιούνιο του 2024, ο 32χρονος είχε αρνηθεί την κατηγορία και είχε δηλώσει πως είχε μόνο φιλήσει την 26χρονη κοπέλα.