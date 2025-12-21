Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αποθήκη εργοστασίου στην περιοχή του Ρέντη. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε σημείο με παλέτες και χαρτιά σε εξωτερικό χώρο της μονάδας – που βρίσκεται επί της Δημητρίου Γούναρη- και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ ακολούθησαν και ενισχύσεις, καθώς και υδροφόρο όχημα του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν φθορές σε ένα φορτηγό όχημα, ωστόσο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν εντός.

Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.