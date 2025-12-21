Αποτροπιασμό προκαλούν οι νέοι διάλογοι ανάμεσα στα μέλη σπείρας που πουλούσε σκληρά ναρκωτικά μέσα σε σχολεία με «βαποράκια» μαθητές, που έφερε στο φως το MEGA.

Οι «εγκέφαλοι» του καλά οργανωμένου κυκλώματος χρησιμοποιούσαν μαθητές, για να πωλούν ναρκωτικά ακόμη και μέσα στα σχολεία. Αν δεν το έκαναν, τους περίμεναν τιμωρίες και βασανιστήρια. Οι διάλογοι μεταξύ τους είναι σοκαριστικοί.

Αρχηγικό μέλος: Πόσα θα μου φέρεις σήμερα;

Μαθητής: Μακάρι 100, αλλά σίγουρα είναι τα 50.

Αρχηγικό μέλος: Ούτε καν. Και πρέπει να πάρεις και ένα μάθημα. Γιατί έχεις αργήσει ήδη πάρα πολύ και χρωστάς και 200 ευρώ.

Οι ανήλικοι προωθούσαν κάνναβη αλλά και κοκαΐνη κυρίως στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Νέα Χαλκηδόνα και τα Άνω Πατήσια. Αρχηγός και υπαρχηγός έσβηναν τσιγάρα στο σώμα των ανηλίκων όταν δεν ακολουθούσαν τους κανόνες πειθαρχίας.

Αρχηγικό μέλος: Πού είσαι;

Μαθητής: Σχολείο.

Αρχηγικό μέλος: Ωραία, χωρίς πολλά-πολλά. Πηδάς τα κάγκελα, πας παίρνεις «ένα λεπτάκι», τσακίζεσαι και τα φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλη Λαμπρόπουλο, σε άλλους διαλόγους μέλη του κυκλώματος λένε στους ανήλικους, να προσέχουν όταν διακινούν ναρκωτικά στα γήπεδα, καθώς μπορεί κάποιος να τους δει, ενώ σε άλλο διάλογο μέλος του κυκλώματος αναφέρει, πως θα πουλήσει τα ναρκωτικά σε πούλμαν, που μεταφέρει οπαδούς ομάδας.

Επιπλέον, σε άλλο διάλογο έχουν αποτυπωθεί οι απειλές σε ανήλικο μέλος, που θέλει να αποχωρήσει από το κύκλωμα. Συγκεκριμένα, του λένε πως εάν αποχωρήσει και δεν επιστρέψει αυτά που χρωστάει, τότε θα μπουν στο σπίτι του και θα κακοποιήσουν τη μητέρα του.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν οι συνομιλίες, που μέλη του κυκλώματος συζητούν, για το πώς θα κάνουν ξέπλυμα χρήματος. Χαρακτηριστικά, σε ένα διάλογο αναφέρουν: «Θα το βάλουμε στις στοιχηματικές εταιρείες, για να φαίνεται ότι έχω παίξει. Κάπου να φαίνεται ότι έχω κερδίσει λεφτά». Σε άλλο διάλογο ένας 20χρονος αναφέρει, πως έχουν μπει στην τράπεζα 20.000 ευρώ.

Οι Αρχές έκαναν έφοδο σε σπίτια αλλά και σχολεία και εντόπισαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, επιμελώς κρυμμένες σε τάπερ, ακόμη και σε κρύπτη στον τοίχο, ζυγαριές ακριβείας και πλήθος κινητών τηλεφώνων. Οι Αρχές συνέλαβαν δώδεκα άτομα, μεταξύ αυτών έξι μαθητές.