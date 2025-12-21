Το νέο μοντέλο, όντας ένα πολυτελές SUV εισάγεται και υποστηρίζεται επίσημα από τον Όμιλο Emil Frey . Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 224 ίππους, με αποτέλεσμα να είναι το ισχυρότερο υβριδικό SUV στο κομμάτι κάτω των 25.000 ευρώ στην Ελλάδα.

Eιδικότερα, κάτω καπό του Omoda 5 SHS-H βρίσκεται ένας 4κύλινδρος 1.500άρης κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 143 PS και 215 Nm και συνεργάζεται με ένα ηλεκτρομοτέρ 204 PS. Και κάπως έτσι, η συνδυαστική απόδοση του υβριδικού συστήματος φτάνει τους 229 PS και 295 Nm.

Το αυτοκίνητο είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού (Comfort και Premium) με την αρχική τιμή να διαμορφώνεται στις €24.900. Τέλος, το Omoda 5 SHS-H, όπως και όλα τα μοντέλα της Omoda & Jaecoo καλύπτεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση (ή 150.000 km).