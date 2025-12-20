Με αναφορές στην προστασία των τουρκικών δικαιωμάτων, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέδωσε στο τουρκικό ναυτικό ένα νέο υποβρύχιο, ένα αποβατικό σκάφος και ένα μη επανδρωμένο ναυτικό όχημα, τονίζοντας τον ρόλο τους στην ενίσχυση της αμυντικής ισχύος της χώρας.

«Δεν έχουμε καμία βλέψη για τα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός. Δεν θέλουμε ένταση με καμία χώρα. Δεν θέλουμε κρίσεις, διαμάχες ή συγκρούσεις. Δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο παρά ειρήνη και σταθερότητα για τους γείτονές μας» ανέφερε ο Ερντογάν, επιχειρώντας να προβάλει ένα μήνυμα καλής γειτονίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «είμαστε μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα. Όλες οι επενδύσεις που κάνουμε σήμερα δεν προορίζονται για την προετοιμασία για πόλεμο, αλλά για την προστασία της ειρήνης, της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος».

Τα νέα ναυτικά μέσα

Αναφερόμενος στις επιχειρησιακές δυνατότητες του νέου υποβρυχίου, ο Ερντογάν σημείωσε ότι «Το κυριότερο από τα όπλα είναι το υποβρύχιο TCG Hızırreis, το οποίο, με το σύστημα αναερόβιας πρόωσης και τις προηγμένες του δυνατότητες, θα είναι ο εθνικός φύλακας των σιωπηλών βυθών. Σήμερα θέτουμε σε υπηρεσία το υποβρύχιο Hızırreis».

Πρόσθεσε ότι «Μια άλλη πλατφόρμα που θέτουμε σε υπηρεσία είναι το νέο τύπο αποβατικού σκάφους μας, το Ç-159. Αυτή η πλατφόρμα θα λειτουργεί σε θυελλώδη νερά τόσο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε καιρό ειρήνης».

Το μη επανδρωμένο σκάφος ULAQ

«Το οπλισμένο μη επανδρωμένο ναυτικό σκάφος ULAQ μας είναι μια άλλη πηγή υπερηφάνειας για εμάς. Το ULAQ, σύμβολο του ψηφιακού μετασχηματισμού και των αυτόνομων συστημάτων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στη θάλασσα, είναι πρωτοπόρος του μέλλοντος στον επιχειρησιακό τομέα» ανέφερε ο Ερντογάν.

Όπως πρόσθεσε, «Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ULAQ SİDA είναι ότι χρησιμοποιεί έναν ναυτικό κινητήρα που αναπτύχθηκε από Τούρκους μηχανικούς, με ποσοστό εγχώριας παραγωγής 90%».