Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με στόχο να ολοκληρώσει νικηφόρα τη χρονιά των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα των νταμπλούχων Ελλάδας για το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι