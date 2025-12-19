Μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού δέχθηκε κλωτσιά στο πρόσωπο από καμήλα κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης σε μεγα-εκκλησία του Τέξας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από το Grizzy’s Hood News και σημειώθηκε στη διάρκεια του ετήσιου Christmas Spectacular της εκκλησίας Champion Forest Baptist Church στο Χιούστον.

Η εκκλησία παρουσίασε τη 90λεπτη παράσταση από τις 9 έως τις 14 Δεκεμβρίου, την οποία περιγράφει στην ιστοσελίδα της ως «οικογενειακή εκδήλωση που γιορτάζει τη γέννηση του Ιησού και τη χαρά των Χριστουγέννων». Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για μια παράδοση που συνδυάζει μουσικά νούμερα επιπέδου Broadway, χορευτικά, εντυπωσιακά φώτα και ειδικά εφέ.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας ντυμένος με κοστούμι να οδηγεί την καμήλα στον διάδρομο, όταν το ζώο κλώτσησε τη γυναίκα στο κεφάλι με το πίσω αριστερό του πόδι. Θεατές έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ κλήθηκαν άμεσα οι διασώστες.

Σε δήλωσή του στη Daily Mail, εκπρόσωπος της εκκλησίας εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν, σημειώνοντας: «Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χριστουγεννιάτικης παράστασής μας σημειώθηκε ένα απρόσμενο περιστατικό, όταν μια καμήλα που χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή χτύπησε μια επισκέπτρια».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ομάδα αντέδρασε άμεσα, κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και διέκοψε τη χρήση ζώων μέσα στον χώρο των θεατών για τις υπόλοιπες παραστάσεις. Η εκκλησία, όπως τόνισε, παραμένει σε επαφή με την οικογένεια της γυναίκας.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KPRC, η γυναίκα έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο ήταν έντονες. Πολλοί χρήστες επέκριναν τη χρήση ζωντανών ζώων σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, επισημαίνοντας ότι «η παρουσία μεγάλων ζώων σε κλειστό χώρο είναι επικίνδυνη» και ότι οι περισσότερες ζωντανές φάτνες πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Άλλοι εξέφρασαν τη συμπάθειά τους προς το ζώο, γράφοντας πως «η καμήλα απλώς αντέδρασε φυσιολογικά» και δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί. Κάποιοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν την εκκλησία, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τυχαίο ατύχημα» και υπογραμμίζοντας ότι η παράσταση είναι κάθε χρόνο εξαιρετική.

Οι καμήλες του είδους dromedary, όπως αυτή που συμμετείχε στην παράσταση, μπορούν να φτάσουν σε ύψος τα 3,3 μέτρα και να ζυγίζουν έως 600 κιλά, σύμφωνα με τον Ζωολογικό Κήπο του Σαν Ντιέγκο.