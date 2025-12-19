Ένας 48χρονος Πορτογάλος υπήκοος, ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν που κόστισε τη ζωή σε δύο φοιτητές, εντοπίστηκε νεκρός, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Πρόβιντενς. Το περιστατικό σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας σοκ στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Όσκαρ Πέρες, δήλωσε ότι ο άνδρας «αυτοκτόνησε απόψε», πέντε ημέρες μετά το πολύνεκρο επεισόδιο. Το mass shooting, όπως χαρακτηρίζεται από τις αμερικανικές αρχές, είχε τέσσερα ή περισσότερα θύματα.

Η επίθεση στο Ρόουντ Άιλαντ συνδέθηκε από τις αρχές με τον θάνατο καθηγητή του διάσημου MIT στη Μασαχουσέτη. Οι ομοσπονδιακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο ίδιος δράστης πυροβόλησε τον καθηγητή, επίσης πορτογαλικής καταγωγής.

Το Σάββατο, ο ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Μπράουν, την ώρα που διεξάγονταν εξετάσεις. Θύματα ήταν οι φοιτητές Έλλα Κουκ και Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ, ενώ άλλοι εννέα τραυματίστηκαν.

Ο καθηγητής Νούνο Λουρέιρο, 47 ετών, που δίδασκε επιστήμες, πυρηνική μηχανική και φυσική στο MIT από το 2016, βρέθηκε τραυματισμένος από σφαίρα στο σπίτι του στην Μπρούκλαϊν, περίπου 80 χιλιόμετρα από την Πρόβιντενς. Υπέκυψε στα τραύματά του την επόμενη ημέρα στο νοσοκομείο.

Οι έρευνες και τα ερωτήματα ασφαλείας

Αρχικά, το FBI είχε εκτιμήσει ότι δεν υπήρχε «καμιά σχέση» μεταξύ των δύο υποθέσεων. Την Κυριακή συνελήφθη ένας άνδρας στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό στο Μπράουν, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης στοιχείων.

Με την έρευνα να φαίνεται στάσιμη, οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να βοηθήσουν στην αναγνώριση δύο ανδρών που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας στην Πρόβιντενς. Ο πρώτος, κοντόχονδρος με σκούρα ρούχα και μάσκα, θεωρήθηκε βασικός ύποπτος, ενώ ο δεύτερος ενδέχεται να είχε επαφή μαζί του.

Η καθυστέρηση στην εξιχνίαση προκάλεσε ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας του πανεπιστημίου και τις μεθόδους της έρευνας. Κυκλοφόρησαν μάλιστα φήμες στα κοινωνικά δίκτυα για πιθανή εμπλοκή φοιτητή του Μπράουν, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του δράστη, τον οποίο χαρακτήριζαν «οπλισμένο και επικίνδυνο».

Η συζήτηση για την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ

Το τραγικό περιστατικό στο Μπράουν αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για την οπλοκατοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και παραμένει βαθιά ριζωμένο στην αμερικανική κοινωνία.

Μόνο το 2024, περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι —χωρίς να υπολογίζονται οι αυτοκτονίες— έχουν χάσει τη ζωή τους από πυροβολισμούς, σύμφωνα με στοιχεία του Gun Violence Archive. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 250 παιδιά και σχεδόν 1.200 έφηβοι.

Υπενθυμίζεται ότι το 2007, φοιτητής στο Virginia Tech δολοφόνησε 32 ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα περιστατικά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην ιστορία των ΗΠΑ.