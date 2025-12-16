Οι αρχές της πολιτείας στις ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες και βίντεο από τον δράστη της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το Σάββατο στο πανεπιστήμιο Brown, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν εννέα.

Στα υλικά που δημοσιοποιήθηκαν διακρίνεται ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα, με μάσκα και σκούφο, να κινείται στους δρόμους του Πρόβιντενς, όπου βρίσκεται το φημισμένο πανεπιστήμιο της Ivy League.

FLASH: Police released new footage of the suspected Brown University gunman, recorded two hours before the shooting. The suspect is seen wearing a mask and dark clothing.” pic.twitter.com/eImHXjHJFM — Active News (@activenews129) December 16, 2025

«Ζητάμε τη βοήθεια των πολιτών για να ταυτοποιήσουμε το πρόσωπο αυτό», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Όσκαρ Πέρεζ σε συνέντευξη Τύπου. Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ντάνιελ ΜακΚι, πρόσθεσε πως είναι κρίσιμο να εντοπιστούν οι κινήσεις του υπόπτου πριν και μετά το περιστατικό, εκφράζοντας την ελπίδα να προκύψει κάποιο μοτίβο.

Η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη έχει ενισχυθεί. «Πολλές ομάδες εξετάζουν ηλεκτρονικά και εγκληματολογικά στοιχεία και ερευνούν στους δρόμους», ανέφερε ο πράκτορας του FBI Τεντ Ντοκς, υπογραμμίζοντας ότι ο δράστης θεωρείται ένοπλος και επικίνδυνος. Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοίνωσε αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Τα θύματα και η κατάσταση στο πανεπιστήμιο

Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο φοιτητές: η Έλα Κουκ, αντιπρόεδρος της ένωσης Ρεπουμπλικάνων του Μπράουν, και ο Μουκχαμάντ Αζίζ Ουμουρζοκόφ, καταγόμενος από το Ουζμπεκιστάν, ο οποίος σπούδαζε για να γίνει νευροχειρουργός.

Από τους εννέα τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά σε σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ ένας έχει πάρει εξιτήριο. Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την αναβολή των περισσότερων εξετάσεων έως το τέλος του εξαμήνου, ωστόσο παραμένει ανοικτό.

«Η τοπική αστυνομία επεσήμανε ότι δεν πιστεύει πια ότι υπάρχει άμεση απειλή», ανέφερε το Brown σε ανάρτησή του στο Χ, ενώ ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει καμία νέα, αξιόπιστη και συγκεκριμένη απειλή για την κοινότητα». Παράλληλα, οι αρχές ενίσχυσαν την αστυνομική παρουσία για να καθησυχάσουν τους πολίτες.

Η συζήτηση για την οπλοκατοχή

Το νέο μακελειό αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την οπλοκατοχή, δικαίωμα που προστατεύεται από τη Δεύτερη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι διεξάγει μια «σκόπιμη εκστρατεία» που ενθαρρύνει τη βία στις ΗΠΑ.

Με τα όπλα να ξεπερνούν σε αριθμό τους κατοίκους, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών από ένοπλες επιθέσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών. Παρά τις επαναλαμβανόμενες τραγωδίες, η πολιτική βούληση για περιορισμό της οπλοκατοχής παραμένει αδύναμη, καθώς μεγάλο μέρος των πολιτών αντιτίθεται σθεναρά σε οποιονδήποτε περιορισμό.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive έχει καταγράψει 389 μαζικές ένοπλες επιθέσεις φέτος, τουλάχιστον έξι από τις οποίες σημειώθηκαν σε σχολεία. Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβόλα όπλα, χωρίς να υπολογίζονται οι αυτοκτονίες, ενώ το 2025 ο αριθμός των περιστατικών ξεπέρασε τα 500.

Οι πιο τραγικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα όσες αφορούν παιδιά και σχολεία, αφήνουν βαθύ αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη. Το 2022, η Ουβάλντε του Τέξας πενθούσε 19 μαθητές και δύο δασκάλους, ενώ η πιο αιματηρή επίθεση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα παραμένει εκείνη του 2007 στο πανεπιστήμιο Virginia Tech, με 32 νεκρούς.