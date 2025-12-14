Η αστυνομία της Πρόβιντενς ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι έχει προσαχθεί ένα άτομο ενδιαφέροντος σε σχέση με τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC 10 WJAR.

Η αστυνομία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη παραμένουν σε εξέλιξη.

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν ανακοίνωσε νωρίς το πρωί την άρση της εντολής περιορισμού στους χώρους του, αν και αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή. Η πανεπιστημιούπολη συνεχίζει να θεωρείται ενεργή σκηνή εγκλήματος.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν το Σάββατο, καθώς οι αρχές διεξήγαγαν εκτεταμένες έρευνες για τον ύποπτο των πυροβολισμών στο Ροντ Άιλαντ. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα ακόμη στη σχολή Άιβι Λιγκ.