Ελεύθερος αναμένεται να αφεθεί ο άνδρας που συνελήφθη ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος» μετά την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, όπου δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν. Την ανακοίνωση έκαναν οι αρχές το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα).

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πρόβιντενς, Όσκαρ Πέρεζ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ένας άνδρας περίπου 20 ετών προσήχθη σε σχέση με το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, μαζί με άλλους αξιωματούχους, ανακοίνωσαν ότι ο προσαχθείς θα αφεθεί ελεύθερος, καθώς οι έρευνες «στρέφονται προς άλλη κατεύθυνση». «Δεν έχουμε λύσει ακόμη την υπόθεση, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα το κάνουμε στο άμεσο μέλλον», τόνισε ο γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, Πίτερ Νερόνα.

Οι αρχές απέφυγαν να εξηγήσουν γιατί ο άνδρας προσαχθεί, επισημαίνοντας ότι πιστεύουν πως το άτομο που καταγράφηκε σε βίντεο κλειστού κυκλώματος είναι αυτό που εξακολουθούν να αναζητούν. Αν και ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, η αστυνομία ήρε την εντολή που είχε εκδοθεί για όσους βρίσκονταν στην πανεπιστημιούπολη του Brown και στις γύρω περιοχές να παραμείνουν σε καταφύγιο.

Σοκ στην πανεπιστημιακή κοινότητα

Η επίθεση, μία από τις σχεδόν 400 ένοπλες επιθέσεις που έχουν καταγραφεί φέτος στις ΗΠΑ σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive, προκάλεσε βαθύ σοκ στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Μπράουν. Το ίδρυμα ακύρωσε εξετάσεις και μαθήματα μέχρι το τέλος του έτους.

Ο δήμαρχος Σμάιλι ανέφερε ότι δεν είχαν ενημερωθεί όλοι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς κάποιοι βρίσκονταν καθ’ οδόν. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να συμμετάσχουν κανονικά στη γιορτή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου και του μενορά για τη Χάνουκα, λέγοντας: «Αν μπορούμε να μαζευτούμε ως κοινότητα και να στείλουμε λίγο φως, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο».

Η κατάσταση των τραυματιών και η έρευνα

Σύμφωνα με τον Σμάιλι, επτά τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ένας ακόμη είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ ο ένατος έχει ήδη πάρει εξιτήριο.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας του κτιρίου μηχανικών και φυσικής Barus & Holley, το οποίο ήταν ξεκλείδωτο λόγω εξετάσεων, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα σύντομο βίντεο που δείχνει ένα άτομο ντυμένο στα μαύρα να περπατά κοντά στο σημείο της επίθεσης. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς, Τίμοθι Ο’ Χάρα, ανέφερε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα.

«Αυτή είναι μια μέρα που κανείς εύχεται να μην συμβεί ποτέ, αλλά συνέβη», δήλωσε η πρύτανης του Μπράουν, Κριστίνα Πάξσον, επιβεβαιώνοντας ότι όλα ή σχεδόν όλα τα θύματα είναι φοιτητές.