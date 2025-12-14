Η αστυνομία ανταποκρίνεται επί του παρόντος σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Μήνυμα εστάλη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, προειδοποιώντας τους για «ενεργό σκοπευτή και προτρέποντάς τους να κλειδώσουν τις πόρτες και να παραμείνουν κρυμμένοι».

Στις 00:30 περίπου ώρα το πανεπιστήμιο Μπράουν ζήτησε από τα μέλη του να παραμείνουν στα καταφύγια «Μείνετε μακριά από την περιοχή Barus & Holley. Η αστυνομία δεν έχει συλλάβει κανέναν ύποπτο και συνεχίζει την αναζήτηση του/των υπόπτου/ύποπτων. Το Μπράουν συντονίζει τις ενέργειες με διάφορες αστυνομικές αρχές που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος».

Το περιστατικό συμβαίνει κοντά στην οδό Thayer. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς εμπλεκόμενους ως πιθανούς τραυματίες.

Το επίμαχο μήνυμα για το πανεπιστήμιο Μπράουν

Το μήνυμα ζητά από φοιτητές και διδακτικό προσωπικό να είναι σε εγρήγορση καθώς υπάρχει «ενεργός σκοπευτής», δηλαδή περιστατικό με πυροβολισμούς σε εξέλιξη. Το μήνυμα ζητά από τα άτομα να κλειδωθούν στις αίθουσες που βρίσκονται, να γυρίσουν τα κινητά τους στο αθόρυβο και να περιμένουν περισσότερες πληροφορίες.

Ζητάει από όσα άτομα βρίσκονται στην περιοχή σε εξωτερικό χώρο να τρέχουν, να εκκενώσουν την περιοχή με ασφάλεια ή να κρυφτούν και να καλυφθούν αν δεν είναι εφικτό να διαφύγουν. Καλεί για πάλη με τον δράστη μονάχα αν είναι η τελευταία επιλογή.

Ενήμερος ο Ντόναλντ Τραμπ – Τι έχει συμβεί με τον δράστη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό και ότι το FBI βρίσκεται στον τόπο του εγκλήματος.

Το πανεπιστήμιο αρχικά δημοσίευσε μια ενημέρωση που ανέφερε ότι ένας ύποπτος είχε συλληφθεί, ωστόσο σε μια επόμενη ανάρτηση, το πανεπιστήμιο δήλωσε ότι «η αστυνομία δεν έχει συλλάβει κανέναν ύποπτο και συνεχίζει να αναζητά τον/τους ύποπτο/ύποπτους».

Live από το σημείο

Τελευταία Νέα