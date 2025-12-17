Η αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ αναζητεί έναν δεύτερο ύποπτο για την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν το περασμένο Σάββατο, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν εννέα ακόμη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, ζητείται «η βοήθεια του κοινού» για την αναγνώριση ενός ατόμου που θεάθηκε «κοντά» στον φερόμενο ως δράστη. Το σχετικό μήνυμα αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η αστυνομία της πόλης Πρόβιντενς δημοσιοποίησε τρεις φωτογραφίες του υπόπτου, ο οποίος φαίνεται να φορά πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα και να κρατά ανοικτόχρωμη τσάντα.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο του βασικού υπόπτου, που περιγράφεται ως «γεροδεμένος άνδρας, με ύψος περίπου 1,73 μέτρα», ντυμένος με σκουρόχρωμα ρούχα, σκούφο και χειρουργική μάσκα.

Η ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη παραμένει άγνωστη. Έχει ανακοινωθεί αμοιβή ύψους 50.000 δολαρίων «για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση, σύλληψη και καταδίκη του».

Ένας ύποπτος συνελήφθη την Κυριακή, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εις βάρος του.

Τα θύματα της επίθεσης

Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο φοιτητές: η Έλα Κουκ, αντιπρόεδρος της ένωσης Ρεπουμπλικάνων του Μπράουν, και ο Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ, φοιτητής από το Ουζμπεκιστάν που ονειρευόταν να γίνει νευροχειρουργός.

Από τους εννέα τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά σε σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ ένας ακόμη έχει λάβει εξιτήριο.