Αύριο το ημερολόγιο θα δείξει 20 του Δεκέμβρη. Στο τέλος της μέρας θα ξέρουμε εάν ο Αρης θα μετράει δύο ή τρεις νίκες μέσα σε τρεις μήνες.

Προφανώς, και τα δύο συντελούν ντροπή για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι από τις 20 του Σεπτέμβρη έχουν κερδίσει 1-0 την Κηφισιά και την ΑΕΛ Novibet με 2-1… στο 90’+7′. Δεν το λες και καλό για μία ομάδα που ξεκίνησε με βλέψεις τετράδας και τώρα… τρέχει για να προλάβει την 5η θέση.

Προφανώς και μία νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης δεν θα διορθώσει τα πάντα. Ούτε καν αφετηρία για κάτι καλύτερο δεν θα μπορέσει να θεωρηθεί, μέχρι αυτό να αποδειχθεί μέσα από ανάλογα αποτελέσματα το νέο έτος. Για το Θεό, όμως, πρέπει να έρθει αυτή η νίκη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Καιρό τώρα οι γκέλες έχουν πάψει να είναι διαχειρίσιμες, πλην εκείνων στα ντέρμπι. Ο οργανισμός του Άρη δεν…σηκώνει άλλο «ταρακούνημα» το οποίο θα έρθει με ενδεχόμενη γκέλα στην Τρίπολη. Ολα είναι οριακά, σε μία χρονιά που μοιάζει σαν το «μαρτύριο της σταγόνας». Άλλοι περιμένουν απλά να τελειώσει, όμως ο Άρης έχει μία αξιοπρέπεια και την βάση της 5ης θέσης με την οποία δεν πρέπει να ρισκάρει παραπάνω απ’ ότι κάνει ήδη. Και νίκες σε ματς όπως το αυριανό είναι αναγκαίες σε αυτή την προσπάθεια.

Ολα τα παραπάνω εντάσσονται στο πρώτο στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει τους παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ. Αντίληψη της κατάστασης. Μέσα από αυτήν θα έρθουν όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να επιδείξουν αύριο.

Μαζί με αυτά, χρειάζεται ατομική ποιότητα. Ο Άρης… αρνείται να βελτιωθεί επιθετικά, τα νούμερά του μπροστά είναι προβληματικά και αυτό δεν βοηθάει κόντρα σε έναν Αστέρα που…έσφιξε αμυντικά με τον Κρις Κόουλμαν και παράλληλα έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ. στα τελευταία επτά παιχνίδια.

Ο Άρης καλείται να προτάξει την ποιότητα παικτών όπως οι Μορόν, Πέρεθ, Μόντσου, Γαλανόπουλος… Ακόμα και για δουλεμένες ομάδες, υπάρχουν οι μέρες που η ποιότητα κάποιων παικτών θα κάνει τη διαφορά. Πόσο μάλλον για τον Άρη που επιθετικά δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα πράγματα και δεν πείθει τον κόσμο του.

Δεν θα είναι εύκολο… Δεν θα ήταν έτσι κι αλλιώς, με την κατάσταση του Αρη να είναι αυτή που ανεβάζει τον συγκεκριμένο δείκτη. Ας αποφασίσουν, όμως, άπαντες -παίκτες και προπονητής- πώς θα περάσουν τις γιορτές. Με μία… δόση ηρεμίας ή με περισσότερο προβληματισμό από αυτόν που υπάρχει ήδη. Ναι, υπάρχουν μπόλικες απουσίες αλλά ενδεκάδα βγαίνει και δεν είναι άσχημη. Ας το πάρουν αυτοί πάνω τους για να υπάρξουν μέσα στα Χριστούγεννα εκείνες οι συνθήκες που θα βοηθήσουν το αγωνιστικό τμήμα και παράλληλα τον Ρούμπεν Ρέγες να… τρέξει τις μεταγραφές που «καίνε» τον προπονητή και οι οποίες θα απασχολήσουν πολύ παραπάνω στη διάρκεια της διακοπής.