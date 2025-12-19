Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του σχολιάζει την προφυλάκιση του αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη, τονίζοντας ότι αποτελεί «ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρεται αναλυτικά στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι «τα ποσά που έχει λάβει ο Μ. Χιλετζάκης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως το 2024, είτε στο όνομά του είτε στο όνομα συγγενικών του προσώπων, προσεγγίζουν το ποσό των 600 χιλιάδων ευρώ».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Χιλετζάκης εμφανίζεται ως αρχηγός του κυκλώματος της Κρήτης, ενώ τα ΑΦΜ των εμπλεκομένων είχαν δεσμευτεί από το 2022 λόγω σοβαρών παρατυπιών, αλλά «ως διά μαγείας αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν». Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει το ερώτημα: «Αλήθεια, ποιος έδωσε την εντολή;».

Στη συνέχεια, το κόμμα στρέφει τα βέλη του προς τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι «ο Μ. Χιλετζάκης, γνωστός και ως “πρωτοπαλίκαρο” του Λ. Αυγενάκη, ο οποίος τον τελευταίο καιρό παραμένει άφαντος, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης». Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η ΝΔ ισχυρίζεται πως τον έχει διαγράψει και διερωτάται «πότε συνέβη αυτό;».

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά «να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα ΑΦΜ των προσώπων που εμπλέκονται στο κύκλωμα Χιλετζάκη», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για χρήματα που «έχουν κλαπεί από τους τίμιους αγρότες». Όπως αναφέρει, «δεν είναι δυνατόν ο αγροτικός κόσμος να μην ξέρει αν θα μπορέσει να κάνει Χριστούγεννα και οι “ημέτεροι” της ΝΔ να κάνουν πάρτι».