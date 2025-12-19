Ο Δήμος Αμαρουσίου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο πάρτι με τη Marseaux, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00, στην Πλατεία ΗΣΑΠ.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα ανεβαίνει στη σκηνή για μια ζωντανή συναυλία με γιορτινή διάθεση, σύγχρονο ήχο και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους και εντάσσεται στο πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων δράσεων του Δήμου, δίνοντας τον ρυθμό των γιορτών στην καρδιά της πόλης.