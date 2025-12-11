Μια πρώτη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες και μέχρι τα Χριστούγεννα αρχίζουν να διαμορφώνουν τα προγνωστικά στοιχεία, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να κάνει μια πρώτη εκτίμηση των έως τώρα στοιχείων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, σημειώνει πως οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν, ότι ο καιρός θα είναι πιο ήπιος ως προς τις βροχοπτώσεις, χωρίς ακραία επεισόδια. Όμως, όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς, η εικόνα αυτή δεν έχει ακόμα «κλειδώσει». Μάλιστα σημειώνει πως οι προγνώσεις είναι επισφαλείς τόσο στη θερμοκρασία, όσο και στις βροχές, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα.

«Η εικόνα των βροχοπτώσεων στη χώρα για το προσεχές διάστημα δείχνει την Ελλάδα να παραμένει, προς το παρόν, στην περιφέρεια των πιο οργανωμένων βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία κινούνται κυρίως δυτικότερα και βορειότερα, στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Έτσι, τα φαινόμενα εμφανίζονται περιορισμένα και κατά βάση τοπικού χαρακτήρα, χωρίς ενδείξεις για εκτεταμένες ή επίμονες βροχές σε πανελλαδική κλίμακα. Οι πιθανότερες βροχοπτώσεις αφορούν το Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα, κυρίως από παροδικές διαταραχές ή αποκομμένα χαμηλά στα νοτιοανατολικά της Μεσογείου. Αντίθετα, τα δυτικά και βόρεια τμήματα φαίνεται να παραμένουν πιο φτωχά σε υετό, καθώς τα κύρια μέτωπα εκτονώνονται δυτικότερα», αναφέρει.

Ειδικά για τον καιρό όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα ο κ. Κολυδάς υπογραμμίζει ότι «βρισκόμαστε ακόμη περίπου δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, διάστημα μεγάλο σε μετεωρολογικούς όρους. Η εξέλιξη των συστημάτων στην Κεντρική Μεσόγειο μπορεί να αλλάξει τη συνολική εικόνα, καθώς τυχόν ενίσχυση χαμηλών εκεί θα μπορούσε να στρέψει περισσότερα υετοφόρα συστήματα προς τη χώρα μας».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, «μέχρι περίπου τις 16 Δεκεμβρίου, τα περισσότερα μέλη του ensemble είναι σχετικά συγκεντρωμένα γύρω από τη μέση τιμή. Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα «συμφωνούν» σε μια εικόνα θερμοκρασιών κοντά ή ελαφρώς πάνω από τις κλιματικές κανονικές τιμές στα 850 hPa. Σε αυτό το διάστημα, η πρόγνωση θεωρείται ικανοποιητικά αξιόπιστη, τόσο για τη θερμοκρασία όσο και –σε γενικές γραμμές– για τον υετό».

Από 17 – 18 Δεκεμβρίου και μετά, παρατηρείται έντονη διασπορά των μελών. Κάποια σενάρια οδηγούν σε ψυχρότερες αέριες μάζες και άλλα διατηρούν ηπιότερες θερμοκρασίες. Η απόσταση μεταξύ των καμπυλών μεγαλώνει σημαντικά, κλασικό σημάδι ότι το σύστημα εισέρχεται σε περίοδο χαμηλής προβλεψιμότητας.

Συμπερασματικά ο Θοδωρής Κολυδάς καταλήγει: «Με τα σημερινά δεδομένα, ο καιρός δείχνει ήπιος ως προς τις βροχοπτώσεις, χωρίς ακραία επεισόδια, όμως η εικόνα δεν είναι “κλειδωμένη”. Οι προγνώσεις είναι επισφαλείς τόσο στη θερμοκρασία όσο και –πολύ περισσότερο– στον υετό, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Γι’ αυτό και κάθε αναφορά σε “συγκεκριμένο καιρό Χριστουγέννων” αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφύλαξη. Τα ensembles δείχνουν το εύρος των πιθανών εξελίξεων, όχι την τελική έκβαση. Απαιτείται επιφύλαξη και επαναξιολόγηση τις επόμενες ημέρες, καθώς όσο πλησιάζουμε στις γιορτές τα προγνωστικά μπορούν να διαφοροποιηθούν αισθητά».