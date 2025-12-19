Πάνω από 350 γάτες έχουν βρεθεί νεκρές τα τελευταία δύο χρόνια στην Καλαμαριά, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με καταγγελίες φιλόζωων της περιοχής, τα περιστατικά αποδίδονται σε αγέλη σκύλων που κινείται μεταξύ Πυλαίας και Καλαμαριάς.

«Τα σκυλιά της αγέλης είναι επιθετικά και σκοτώνουν γάτες», τονίζει στο ThessPost.gr που φιλοξενεί το σχετικό ρεπορτάζ, το μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Καλαμαριάς «Οι αόρατες γάτες», Άσπα Χατζηκωστή.

Από το καλοκαίρι μέχρι τώρα οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί και σημειώνονται κυρίως τις βραδινές ώρες. «Οι επιθέσεις γίνονται σε όλη την Καλαμαριά. Τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε καταγράψει περίπου 360 νεκρά γατάκια από επιθέσεις. Αν υπολογίσουμε ότι δεν γνωρίζουμε όλα τα περιστατικά ο αριθμός των νεκρών γατών είναι σίγουρα μεγαλύτερος», σημειώνει η κ. Χατζηκωστή.

Κίνδυνος και για τους ανθρώπους

«Το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη θύμα με ανθρώπινη ζωή δεν σημαίνει ότι η αγέλη είναι ακίνδυνη για τους ανθρώπους. Αντίθετα, έχουν υπάρξει επιθέσεις και σε ανθρώπους και έχουν καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς τουλάχιστον δέκα. Κάποια θύματα επιθέσεων είναι εθελοντές, όπου η αγέλη τους επιτέθηκε ενώ τάιζαν γάτες, ενώ άλλα θύματα ήταν απλοί περαστικοί», αναφέρει η κ. Χατζηκωστή.

Εθελοντές της ομάδας κάνουν συνεχώς αναρτήσεις στα social media με φωτογραφίες που δείχνουν τα θύματα, όμως όπως εξηγούν «κανένας αρμόδιος δεν συγκινείται».

Προς το παρόν η περισυλλογή της αγέλης δεν έχει καταστεί δυνατή από τον Δήμο Καλαμαριάς, αναφέρεται στο ρεπορτάζ του σάιτ.

Σύμφωνα με την κ. Χατζηκωστή, υπάρχει επικοινωνία με τον Δήμο Καλαμαριάς, ωστόσο δεν υπήρξε συνεργασία με τον ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ. (Σύνδεσμος Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης). Παρά τις δύο προσπάθειες εντοπισμού, η αγέλη δεν έχει βρεθεί, καθώς μετακινείται από την Καλαμαριά έως την Πυλαία και την περιοχή Μπότσαρη. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι άγνωστο άτομο απελευθέρωσε σκυλιά που είχαν παγιδευτεί από τον Δήμο.

«Ετοιμάζουμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου»

Η εθελόντρια αναφέρει επίσης πως ως ομάδα έχουν κινηθεί νομικά. «Έχουμε κάνει καταγγελίες και ετοιμάζουμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Όλα τα ζώα που δολοφονήθηκαν, ακόμη και μέσα σε πυλωτές πολυκατοικιών, ήταν υπό την φροντίδα μας και ζούσαν όμορφα».

«Παρότι ο Δήμος Καλαμαριάς και εθελοντές της περιοχής αναφέρουν πως οι σκύλοι της αγέλης δεν ανήκουν στην περιοχή τους, ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη και ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκαθαρίζουν ότι η αγέλη που πραγματοποιούσε πριν από ένα διάστημα επιθέσεις σε διοικητικά τους όρια έχει περισυλλεχθεί και πως στην Καλαμαριά είναι διαφορετική αγέλη» αναφέρεται ακόμα μεταξύ άλλων ενώ επισημαίνεται ότι η διαχείριση του προβλήματος παρουσιάζει σύγχυση και μετακύλιση ευθυνών.