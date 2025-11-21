Απόλυτο τρόμο έζησε το πρωί μια 17χρονη μαθήτρια αλβανικής καταγωγής στο Άργος, όταν καθώς κατευθυνόταν προς το σχολείο της, δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 08:30 π.μ., την ώρα που η νεαρή διέσχιζε αμέριμνη τον δρόμο.

Σύμφωνα με το anagnostis.gr, τα ζώα την έριξαν στο έδαφος και την δάγκωσαν στο κεφάλι και στα πόδια. Η κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο.

Τα τραύματά της χαρακτηρίζονται σοβαρά, ενώ η εικόνα της προκάλεσε σοκ ακόμη και στο ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και εξετάζουν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα αδέσποτα στην περιοχή.Τ