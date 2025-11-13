Αντιμέτωπος με έναν μεγάλο καρχαρία, μεγέθους 2,5 – 3 μέτρων βρέθηκε ένας ψαράς στην Αργολίδα. Σε βίντεο στα Μέσα Κοιωνικής Δικτύωσης, εμφανίζεται ο ψαράς να προσπαθεί για αρκετή ώρα με στόχο να τον απελευθερώσει με ασφάλεια, αφαιρώντας τη ζόκα από το στόμα του ψαριού.

Νέα εμφάνιση μέσα στον ίδιο μήνα

Η εμφάνιση καρχαρία στην Αργολίδα δεν είναι η πρώτη για τον μήνα Νοέμβριο. Πριν από μερικές μέρες, ψαράδες από το νησί της Καρπάθου αντίκρυσαν έναν λευκό καρχαρία.

Σε βίντεο, που οι ίδιοι δημοσίευσαν στο TikTok φαίνεται ένα τεράστιο ψάρι μέσα στο νερό, το οποίο κολυμπούσε πολύ κοντά στη βάρκα τους, με τους ίδιους να μη μπορούν να πιστέψουν αυτό, που βλέπουν.

Σύμφωνα με τους ψαράδες, ο λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου. «Τι είναι αυτό; Πω, πω! Αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας!», ακούγονται να λένε οι ψαράδες στο βίντεο, που ανέβασαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.