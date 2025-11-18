Αγέλη λύκων που φαίνεται να έχει εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Το περιστατικό παρακολουθεί στενά η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».

«Πρόκειται για 4 ζώα που γνωρίζουμε ότι κατεβαίνουν στην περιοχή και παρακολουθούμε το θέμα γιατί πρόκειται για άγρια ζώα. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και να εκφοβιστούν από συγκεκριμένη ομάδα άμεσης επέμβασης, ώστε να συνδυάσουν δυσάρεστες εμπειρίες με την παρουσία των ανθρώπων», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Σπύρος Ψαρούδας, Γενικός Συντονιστής της «Καλλιστώ».

Η περιοχή της Πυλαίας έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με την παρουσία άγριας πανίδας. Πολλές φορές έχουν εμφανιστεί αγριογούρουνα, ενώ πριν από δύο χρόνια, τόσο η Πυλαία όσο και ο κοντινός Χορτιάτης είχαν αναστατωθεί από το πέρασμα αρκούδας.

Πρόσφατα, έξω από το Πανόραμα, ένας λύκος – άγνωστο αν ανήκε στη συγκεκριμένη αγέλη – τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από όχημα. Η κυκλοφορία της αγέλης έγινε αντιληπτή χθες το πρωί και από τηλεοπτικό συνεργείο κοντά στο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί ήδη ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε όσους πεζοπορούν με κατοικίδια σε δασώδεις εκτάσεις, να είναι προσεκτικοί, να αποφεύγουν την προσέγγιση και να μην ταΐζουν τα άγρια ζώα.