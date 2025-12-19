Αποκλειστική συνέντευξη στο Live News παραχώρησε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, αναφερόμενος στις σοβαρές καταγγελίες που έχει διατυπώσει για επίθεση που δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος αποκάλυψε ότι στο παρελθόν υπήρξε μεταξύ τους δημοσιογραφική αντιπαράθεση, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί προς το παρόν να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ο κος Παππάς λέει ‘τον χτύπησα, αλλά δεν τον γρονθοκόπησα’. Και σε αυτό λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε. Πισώπλατα, την ώρα που αποχωρούσα».

«Υπήρχαν “διαβουλεύσεις” έξω από το μαγαζί, την ώρα που με μείωνε, με εκφράσεις ‘σε χτύπησα, γιατί κοίτα πώς είσαι’. Στη συνέχεια έδειξε διάθεση συγκατάβασης και συμβιβασμού. Όταν έφυγα μου έστειλε μηνύματα, που περιέργως έσβησε λίγο μετά. Μου έκανε έξι κλήσεις στο κινητό, απάντησα την πρώτη γιατί δεν ήξερα το νούμερο. Στα μηνύματα έλεγε πως ήθελε να απολογηθεί».

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, τη Δευτέρα θα προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα και μήνυση κατά του Νίκου Παππά.