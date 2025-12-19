Η προθεσμία για την εξόφλησή των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όσοι δεν πληρώσουν εγκαίρως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που αυξάνονται σταδιακά, ενώ από τον Μάρτιο 2026 ενδέχεται να υπάρξει διπλασιασμός του ποσού.

Ωστόσο, υπάρχουν κατηγορίες οδηγών που μπορούν να μειώσουν ή ακόμη και να απαλλαγούν από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Ποιοι δικαιούνται μείωση ή απαλλαγή

1. Όσοι δεν χρησιμοποιούν το όχημά τους όλο το 2026

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες μπορούν να πληρώσουν τα τέλη ανά μήνα για οχήματα σε προσωρινή ακινησία. Έτσι, δεν επιβαρύνονται με το συνολικό ποσό αν δεν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

2. Άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες

Ο νόμος προβλέπει μειώσεις ή πλήρη απαλλαγή από τα τέλη για άτομα με αναπηρία καθώς και για πολύτεκνους. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR ή στη ΔΟΥ, με την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

3. Πληρωμή μέσω ψηφιακών εργαλείων

Η χρήση QR Code, mobile banking ή της εφαρμογής myCAR διευκολύνει την έγκαιρη πληρωμή των τελών. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται καθυστερήσεις και πιθανά πρόστιμα, ενώ ελαχιστοποιούνται τα λάθη στις συναλλαγές.

4. Οδηγοί που εξοφλούν νωρίς

Η έγκαιρη εξόφληση πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2025 εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις ή ποινές.

Χρήσιμες συμβουλές για τους ιδιοκτήτες

Οι οδηγοί που δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISnet μπορούν να πληρώσουν τα τέλη με έντυπο σε τράπεζες ή ΕΛΤΑ. Παράλληλα, η πλατφόρμα myCAR δίνει τη δυνατότητα για κατέβασμα ειδοποιητηρίου, έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής και εξαγωγή στοιχείων για περισσότερα από ένα οχήματα.

Με λίγα απλά βήματα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να αποφύγουν περιττά πρόστιμα και να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις τους χωρίς ταλαιπωρία.