Σε τροχιά αυξήσεων στα τιμολόγια νερού μπαίνει η Αττική, καθώς η ΕΥΔΑΠ προτείνει αναπροσαρμογές για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών. Η εισήγηση της εταιρείας προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προβλέπει σημαντικές αλλαγές που θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2029.

Σύμφωνα με την πρόταση, από το 2026 προβλέπεται ο διπλασιασμός του παγίου ύδρευσης και η καθιέρωση παγίου αποχέτευσης για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, προτείνονται αυξήσεις άνω του 32% για επιχειρήσεις, το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με στόχο τον επιμερισμό του χρηματοοικονομικού κόστους ανά κατηγορία καταναλωτών.

Αλλαγές στα οικιακά τιμολόγια

Για τα οικιακά τιμολόγια, η ΕΥΔΑΠ εισηγείται διπλασιασμό του μηνιαίου παγίου ύδρευσης από 1 σε 2 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται ετήσια επιβάρυνση 12 ευρώ. Επιπλέον, καθιερώνεται για πρώτη φορά μηνιαίο πάγιο αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ, κοινό για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

Συνολικά, η ετήσια επιβάρυνση για ένα μέσο νοικοκυριό θα φτάσει τα 24 ευρώ. Οι κλίμακες κατανάλωσης νερού παραμένουν αμετάβλητες, σύμφωνα με την πρόταση της εταιρείας.

Εξαιρέσεις προβλέπονται για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνοι και υπερήλικες άνω των 75 ετών με εισόδημα έως 8.000 ευρώ προτείνεται να απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή παγίων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αυξήσεις στα επαγγελματικά τιμολόγια

Η ΕΥΔΑΠ προτείνει σημαντικές αυξήσεις και στα βιομηχανικά και επαγγελματικά τιμολόγια. Για καταναλώσεις έως 1.000 κυβικά μέτρα, η τιμή ανά κυβικό αυξάνεται κατά 32,5%, από 0,83 σε 1,10 ευρώ.

Για μεγαλύτερες καταναλώσεις, η τιμή του κυβικού μέτρου διαμορφώνεται από 0,98 σε 1,30 ευρώ, αντανακλώντας την πρόθεση της εταιρείας να αναπροσαρμόσει το κόστος ανάλογα με την κατανάλωση.

Δημόσιες υπηρεσίες και δήμοι

Ανάλογες αυξήσεις προτείνονται για τις δημόσιες υπηρεσίες, τους δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Η αύξηση φτάνει το 32,6%, με την τιμή να ανεβαίνει από 0,98 σε 1,30 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

Αύξηση 33,1% προβλέπεται και στα τιμολόγια ενίσχυσης δικτύων δήμων και κοινοτήτων, υδροδότησης νησιών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με την τιμή να διαμορφώνεται από 0,488 σε 0,65 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

Η ΕΥΔΑΠ επισημαίνει ότι στόχος της είναι η διατήρηση σταθερών τιμολογίων μετά τις προτεινόμενες αυξήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης ρυθμιστικής περιόδου έως το 2029.

Το χρηματοοικονομικό κόστος

Η εισήγηση για το χρηματοοικονομικό κόστος και την τιμολογιακή πολιτική της περιόδου 2025–2029 θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ πριν από την τελική απόφαση. Η ΕΥΔΑΠ υπολογίζει το χρηματοοικονομικό κόστος σε 384,3 εκατ. ευρώ για το 2025, αυξανόμενο σταδιακά έως τα 427 εκατ. ευρώ το 2029.

Η πρόταση βασίζεται σε αίτημα της εταιρείας για αναγνώριση εύλογης απόδοσης 6,96%, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος δανειακών και ιδίων κεφαλαίων, καθώς και τα οικονομικά δεδομένα της χώρας και του κλάδου ύδρευσης.