Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 13 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Τάιζ της νοτιοδυτικής Υεμένης, σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος Αλ Ισλάχ στην Τάιζ, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της χώρας, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Το ισλαμιστικό κόμμα Αλ Ισλάχ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της Υεμένης.

Όλα τα θύματα ήταν άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Η Υεμένη στη δίνη του εμφυλίου

Η χώρα παραμένει βυθισμένη στον εμφύλιο πόλεμο από το 2014, όταν οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν μεγάλα τμήματα του βόρειου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά.

Η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί της στηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, επιχειρώντας να απωθήσουν τους Χούθι και να αποκαταστήσουν την πολιτική σταθερότητα στη χώρα.

Στο νότιο και ανατολικό τμήμα της Υεμένης, αυτονομιστικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ελέγχουν εκτεταμένες περιοχές, γεγονός που έχει οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση των κυβερνητικών δυνάμεων.