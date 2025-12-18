Νέες συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν το ερχόμενο σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι της Φλόριντα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Οι διαπραγματεύσεις εντάσσονται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση που διαρκεί πλέον πάνω από δύο χρόνια.

Η αμερικανική προεδρία δεν έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των αντιπροσωπειών που θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Ωστόσο, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ιστότοπου Politico, την Ουάσιγκτον αναμένεται να εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Από ρωσικής πλευράς, θα συμμετάσχει ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται μετά τις δηλώσεις του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο για «πρόοδο» στις διαβουλεύσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον σχετικά με το σχέδιο που έχει προταθεί στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου. Οι δηλώσεις του ακολούθησαν τις συναντήσεις αμερικανών, ουκρανών και ευρωπαίων αξιωματούχων που έγιναν στο Βερολίνο την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Παράλληλα, ο κ. Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία φαίνεται να προετοιμάζεται για μια νέα «χρονιά πολέμου» το 2026, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν για μεγάλο διάστημα ακόμη.

Από την πλευρά του, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε ότι οι στόχοι της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία», επιμένοντας στη σκληρή γραμμή του Κρεμλίνου.

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που έγιναν στο Βερολίνο, παραμένουν άγνωστες. Το Κίεβο έχει εκφράσει ενστάσεις, καθώς θεωρεί ότι το κείμενο προβλέπει εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Το αρχικό σχέδιο είχε ήδη χαρακτηριστεί από την ουκρανική κυβέρνηση και ευρωπαίους συμμάχους της ως υπερβολικά ευνοϊκό για το Κρεμλίνο, γεγονός που καθιστά τις επερχόμενες συνομιλίες κρίσιμες για τη διαμόρφωση μιας πιθανής συμφωνίας ειρήνης.