Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να συνεχίσουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο, ενόψει της αυριανής κρίσιμης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθεί η αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να δείξει στη Μόσχα πως η συνέχιση του πολέμου είναι «άσκοπη».

«Το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων – το αποτέλεσμα για την Ευρώπη – πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η Ρωσία να νιώσει ότι η επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο τη νέα χρονιά θα είναι άσκοπη, επειδή η Ουκρανία θα έχει υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος τόνισε ότι οι στόχοι της Μόσχας στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία», ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για ένα νέο «έτος πολέμου» το 2026.

«Σήμερα, ακούσαμε ένα νέο μήνυμα από τη Μόσχα ότι ετοιμάζονται την επόμενη χρονιά για άλλο ένα έτος πολέμου», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, επισημαίνοντας πως η διεθνής αποφασιστικότητα θα καθορίσει την πορεία της σύγκρουσης.