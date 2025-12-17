Ισχυρή ρωσική επίθεση με βόμβες ολίσθησης στην περιοχή Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής.

«Οι Ρώσοι εκτόξευσαν κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, καταστρέφοντας πολυκατοικίες και προκαλώντας ζημιές σε υποδομή και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα», ανέφερε ο κυβερνήτης Ιβάν Φιόντορ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Όπως πρόσθεσε, τρεις επιθέσεις έπληξαν την πρωτεύουσα της περιοχής και τα περίχωρά της, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις καθαρισμού των ερειπίων συνεχίζονται, καθώς συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν εγκλωβισμένους.

Καταστροφές σε πολυκατοικίες και σχολείο

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, την οποία επικαλείται το BBC, μέσα σε διάστημα μισής ώρας η Ζαπορίζια δέχθηκε τρεις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Δύο εξ αυτών έπληξαν πολυκατοικίες, καταστρέφοντας 130 διαμερίσματα, ενώ η τρίτη προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε βιομηχανική υποδομή.

Μια τέταρτη βόμβα εξερράγη κοντά σε γυμνάσιο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο μία γυναίκα υπέστη τραυματισμό.

Εικόνες καταστροφής και συνεχείς βομβαρδισμοί

Φωτογραφίες του AFP δείχνουν πυροσβέστες να μάχονται με τις φλόγες σε οκταώροφο κτίριο κατοικιών, του οποίου η πρόσοψη έχει μαυρίσει από τη φωτιά και τα παράθυρα έχουν σπάσει.

Η Ζαπορίζια, που πριν από τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022 αριθμούσε περίπου 710.000 κατοίκους, πλήττεται συχνά από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Ο ρωσικός στρατός προελαύνει σταδιακά, με τη γραμμή του μετώπου να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα χιλιομέτρων.

Η πόλη, που απέχει λιγότερα από 25 χιλιόμετρα από τη γραμμή των συγκρούσεων, έχει δεχθεί επανειλημμένα πλήγματα από την αρχή της εισβολής.

Με πληροφορίες από το BBC (ρωσική υπηρεσία)