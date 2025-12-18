Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση με drones στην περιφέρεια Τσερκάσι της κεντρικής Ουκρανίας, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένο μπλακάουτ σε τμήμα της πόλης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

«Ήταν μια δύσκολη νύχτα για την περιφέρεια Τσερκάσι», ανέφερε στο Telegram ο κυβερνήτης Ίχορ Ταμπουρέτς, επισημαίνοντας ότι στόχος της επίθεσης ήταν κρίσιμες υποδομές.

Ο Ταμπουρέτς πρόσθεσε ότι μέρος της μεγαλύτερης πόλης της περιφέρειας παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ περισσότερες από δώδεκα κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Μπαράζ επιθέσεων σε όλη την Ουκρανία

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 82 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 63.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μικολάιβ στη νότια Ουκρανία δήλωσε ότι στόχος ρωσικών επιθέσεων έγιναν ενεργειακές υποδομές της περιοχής, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε οικισμούς στα Μικολάιβ και το Βόζνεσενσκ. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε αργότερα στα περισσότερα σπίτια.

Εντεινόμενες επιθέσεις στις ουκρανικές υποδομές

Η Μόσχα έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό και την ένταση των επιθέσεών της εναντίον ουκρανικών ενεργειακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων τους τελευταίους μήνες. Οι επιθέσεις στοχοθετούν συχνά υποδομές φυσικού αερίου, ενέργειας και διανομής, αφήνοντας ολόκληρες πόλεις χωρίς ρεύμα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μια ακόμη ρωσική επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, αφήνοντας πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά σε όλη την Ουκρανία χωρίς ηλεκτροδότηση.