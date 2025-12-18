Μυστηριώδη ιπτάμενα αντικείμενα έχουν προκαλέσει σύγχυση σε μια μικρή κοινότητα του Γουαϊόμινγκ, με τον τοπικό σερίφη να δηλώνει ότι παραμένει αμήχανος απέναντι στο φαινόμενο που απασχολεί τους κατοίκους εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Τα UFOs εντοπίζονται τακτικά τους τελευταίους 13 μήνες πάνω από τον σταθμό παραγωγής Jim Bridger και την περιοχή Red Desert στην κομητεία Sweetwater. Ο σερίφης Τζον Γκρόσνικλ είδε φωτεινά, αντικείμενα που θύμιζαν drones στις 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Τζέισον Μάουερ.

Όπως δήλωσε ο Μάουερ στην εφημερίδα Cowboy State Daily, οι αρχές έχουν συνεργαστεί με κάθε διαθέσιμη υπηρεσία για να εξηγήσουν το φαινόμενο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. “Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να καταλάβουμε τι είναι, αλλά κανείς δεν μας δίνει απαντήσεις“, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι κάτοικοι έχουν πλέον τόσο συνηθίσει τις παράξενες εμφανίσεις, ώστε το γραφείο του σερίφη δεν δέχεται πια τηλεφωνήματα γι’ αυτές. “Είναι σαν να έχει γίνει το νέο φυσιολογικό”, σχολίασε ο Μάουερ. Τα αντικείμενα, πρόσθεσε, πετούν σε μεγάλο ύψος, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης ή κατάρριψής τους.

Παρά τη συνεχή παρουσία των φωτεινών αντικειμένων, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ανησυχίες μεταξύ των κατοίκων. Ωστόσο, ο Μάουερ ξεκαθάρισε πως, αν προκύψει κίνδυνος, “θα δράσουμε αναλόγως“.

Παλαιότερα περιστατικά και κυβερνητικές εξηγήσεις

Οι πρώτες εμφανίσεις drones στη Sweetwater συνέπεσαν χρονικά με παρόμοια φαινόμενα στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου επικράτησε μαζικός πανικός. Λίγους μήνες αργότερα, ένας ιδιώτης εργολάβος αποκάλυψε στο συνέδριο του αμερικανικού στρατού στο Fort Rucker ότι η εταιρεία του είχε εκτοξεύσει τα αντικείμενα για να “δοκιμάσει τις δυνατότητές τους”, σύμφωνα με τη New York Post.

Πηγή που παρευρέθηκε στο συνέδριο ανέφερε ότι ο εργαζόμενος υποστήριξε πως δεν υπήρχε υποχρέωση ενημέρωσης του κοινού, επειδή επρόκειτο για ιδιωτικό κυβερνητικό συμβόλαιο.

Εντατικοί έλεγχοι και δημόσιες αντιδράσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της πολιτείας, καταγράφηκαν 964 περιστατικά μεταξύ 19 Νοεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου 2024. Κατά την πρώτη ενημέρωση Τύπου της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, στις 28 Ιανουαρίου, η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) είχε εγκρίνει τη χρήση drones και ότι δεν υπήρχε απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Η FAA απέδωσε τις περισσότερες αναφορές σε νόμιμα εμπορικά ή ερασιτεχνικά drones, αστυνομικά αεροσκάφη, ελικόπτερα ή ακόμη και αστέρια που εσφαλμένα θεωρήθηκαν drones. Παράλληλα, εξέδωσε προσωρινή απαγόρευση πτήσεων και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να γίνει χρήση θανατηφόρας βίας εάν κάποιο drone θεωρηθεί άμεση απειλή ασφαλείας.

Η κοινή γνώμη διχάζεται

Δημοσκόπηση της DailyMail.com και της J.L. Partners έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί (45%) πιστεύουν πως η δραστηριότητα δεν οφείλεται σε απλή ψυχαγωγική χρήση drones. Από αυτούς, το 26% θεωρεί πιθανό να πρόκειται για ξένη κατασκοπεία, κυρίως από την Κίνα ή τη Ρωσία, όπως έχει υποστηρίξει και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικλ Μακόουλ.

Αντίθετα, το 19% εκτιμά ότι πρόκειται για ερασιτεχνικά drones, ενώ το 18% θεωρεί πως είναι συνηθισμένες πτήσεις που έχουν υπερβολικά προβληθεί. Ένα 17% αποδίδει τα φαινόμενα σε κυβερνητική επιτήρηση, ενώ το 10% πιστεύει ότι τα αντικείμενα έχουν προστατευτικό ρόλο. Μόλις το 8% δηλώνει πεπεισμένο πως πρόκειται για εξωγήινα σκάφη.

Πηγή: Daily Mail