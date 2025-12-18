Η αστυνομία του Ντουμπάι κάλεσε σήμερα τους κατοίκους του εμιράτου να μείνουν στα σπίτια τους και να μην μετακινηθούν παρά μόνο εάν υπάρχει «απόλυτη ανάγκη» καθώς αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή, μετά τη βροχόπτωση-ρεκόρ που καταγράφηκε την περασμένη χρονιά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, από τη βροχή που έπεσε στο Ντουμπάι προκλήθηκαν πλημμύρες σε δρόμους της πόλης.

«Για την ασφάλειά σας, να είστε προσεκτικοί επειδή προβλέπονται ασταθείς μετεωρολογικές συνθήκες τις επόμενες ώρες. Αποφύγετε να βγείτε έξω, εκτός αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής», ανέφερε η αστυνομία σε μήνυμα που εστάλη σε κινητά τηλέφωνα.

Δείτε βίντεο από το Ντουμπάι:

Lightning struck the iconic Burj Khalifa as heavy rain affected several parts of Dubai and the wider UAE, marking the peak of the ‘Al Bashayer’ low-pressure system. Dubai’s Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed shared dramatic footage showing the lightning bolt hitting the… pic.twitter.com/1k4yvxjZZc — Startup Pakistan (@PakStartup) December 18, 2025

Shaikh Hamdan posts video of lightning strike on Burj Khalifa Shaikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, posted a video of lightning striking the tip of the world’s tallest building, Burj Khalifa, as heavy rain hit parts of Dubai and the rest of the… pic.twitter.com/wHZpC49W3I — GDN Online (@GDNonline) December 18, 2025

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) προβλέπει βροχές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι και της πρωτεύουσας, Άμπου Ντάμπι.

Ισχυρές βροχές σημειώθηκαν σήμερα και σε άλλες χώρες του Κόλπου, όπως στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Τον Απρίλιο του 2024, βροχή που έσπασε κάθε ρεκόρ έπεσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας κατοικίες. Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι παρέλυσε και τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.