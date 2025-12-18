Δημοφιλή
Αποθέωση Γιαζίτζι από Τουρκία: «Λάμπει στο Κύπελλο με τον Ολυμπιακό»
Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και κερδίζει την αποθέωση στην Τουρκία. Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 6-0 τον Ηρακλή, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έλαβε θερμά συγχαρητήρια από την επίσημη σελίδα των εθνικών ομάδων της Τουρκίας. Στην τελευταία […]
Ολυμπιακός – Ελιτζούρ Ράμλα 75-80: Στους «16» του Eurocup με buzzer beater!
Η Ελιτζούρ Ράμλα επικράτησε του Ολυμπιακού με 80-75, αλλά οι ερυθρόλευκες προκρίθηκαν στη φάση των «16» του Eurocup γυναικών, καθώς είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς επί της ισραηλινής ομάδας με 7 πόντους διαφορά.
Ο Ζιντάν κλείνει την πόρτα της Ρεάλ Μαδρίτης και στοχεύει στην Εθνική Γαλλίας
Ο Ζινεντίν Ζιντάν, αν και έχει στενή σχέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει αποφασίσει να μην αναλάβει ξανά τον πάγκο των «μερένχες», καθώς επικεντρώνεται στην προοπτική να γίνει ο νέος προπονητής της εθνικής Γαλλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος θρύλος έχει «κλειδώσει» τη θέση του στην εθνική ομάδα μετά το Μουντιάλ του 2026, όταν ο […]
Finalissima: Η ημερομηνία που θα διεξαχθεί η γιγαντομαχία μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας
Η μεγάλη «γίγαντομαχία» ανάμεσα στην πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αποκτά τελικά επίσημο χαρακτήρα, καθώς οι δύο εθνικές ομάδες συμφώνησαν στην ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής του Finalissima, της διακρατικής αναμέτρησης που αναμένουν όλοι με ανυπομονησία. Η μάχη αυτή θα φέρει αντιμέτωπους τον Λιονέλ Μέσι και τον 16χρονο Λαμίν Γιαμάλ, τον υποψήφιο […]
Ντιέγκο Αλόνσο: Στα «ραντάρ» της Μποταφόγκο για την τεχνική ηγεσία
Ο Ντιέγκο Αλόνσο, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, φαίνεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για μια πιθανή επιστροφή στους πάγκους, καθώς η Μποταφόγκο από τη Βραζιλία τον εξετάζει για την επόμενη ημέρα της ομάδας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ο Ουρουγουανός τεχνικός, περίπου ενάμιση χρόνο μετά την αποχώρησή του από το «τριφύλλι», είναι ανάμεσα στους υποψήφιους […]