Η επίσημη έξοδος ενός ανθρώπου από την επίγεια ζωή είναι, κατά κάποιον τρόπο, η επισφράγιση όλης της προηγούμενης διαδρομής του. Σε αυτή την κορυφαία τελετή «αποχώρησης» όπου παραμερίζονται οι κοινωνικές συμβάσεις, αναδεικνύεται ατόφιο και ξεκάθαρο το αποτύπωμα της ζωής εκείνου που φεύγει. Αυτό το «κηδεύτηκε όπως έζησε» είναι, τελικά, απολύτως σωστό. Και ό,τι ακριβώς συνέβη στην εξόδιο ακολουθία της Ειρήνης Μαρινάκη που έγινε χθες στον ναό του Αγίου Νικολάου Πειραιά.

Η Ειρήνη Μαρινάκη έζησε διακριτικά αλλά ουσιαστικά. Σαν πραγματική «καπετάνισσα» αφού καπεταναίοι δεν είναι μόνο όσοι μπαρκάρουν αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν ενστερνιστεί τις αρχές και τον αξιακό κώδικα της ναυτοσύνης. Που ένας βασικός όρος της είναι πως, στις κρίσιμες στιγμές, δεν υπάρχουν τιμονιέρηδες και ναύτες, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους διακρίσεις, όλοι είναι απαραίτητοι. Κάτι ανάλογο συνέβη και στην εξόδιο ακολουθία της. Μια τελετή σεμνή όπως ήταν και η ζωή της, χωρίς την κοσμική διάσταση που παίρνουν συνήθως, ακόμη και ερήμην των συγγενών, οι κηδείες των επιφανών μελών μιας κοινωνίας. Ηταν όλοι εκεί. «Τιμονιέρηδες» της πολιτικής, οικονομικής, επιχειρηματικής ζωής, αλλά και «ναύτες» του καθημερινού μόχθου, άνθρωποι του Πειραιά και της Κρήτης που το πιθανότερο είναι ότι, κάποια στιγμή, είχαν την τύχη να βρεθεί στον δρόμο τους η Ειρήνη Μαρινάκη. Να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τη δοτικότητα, την κατανόηση, την υποστηρικτικότητα, την ευαισθησία της, την ικανότητά της να δημιουργεί ένα προστατευτικό και ασφαλές περιβάλλον για όσους το είχαν ανάγκη. Διότι ήταν μια γυναίκα που είχε οδηγό ζωής την ενσυναίσθηση, πολύ πριν η συγκεκριμένη λέξη μπει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο.

Η κηδεία της Ειρήνης Μαρινάκη υπήρξε επίσης μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε αυτό που δεν θα έπρεπε ποτέ να ξεχνάμε. Το μεγαλείο και την ιερότητα της μάνας, αυτής της αρχετυπικής μορφής του ανθρώπινου πολιτισμού, στην οποία απέδωσαν, χθες, τιμή οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και επειδή λένε – και έχουν δίκιο – ότι από τον «αντίλαλο» της κηδείας του ανακαλύπτεις πράγματα για τον άνθρωπό σου που ίσως και να μην τα είχες συνειδητοποιήσει όσο ζούσε, ναι μεν ο γιος της ήξερε πολύ καλά πόσο σημαντική προσωπικότητα ήταν η μητέρα του, αλλά τα εγγόνια της, ειδικά τα πιο μικρά, θα «είδαν» χθες μια σπουδαία γυναίκα πέρα από την οικεία και τρυφερή φιγούρα της λατρεμένης τους γιαγιάς.

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε με συγκίνηση την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Πειραιά, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Το μεγάλο λιμάνι τής απέτισε φόρο τιμής, με το «παρών» να δίνουν Πειραιώτες και όχι μόνο, άνθρωποι από όλους τους κοινωνικούς χώρους, επώνυμοι και ανώνυμοι.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, ο οποίος και διάβασε μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, στο οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η Ειρήνη Μαρινάκη ειργάσθη για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Ο Πειραιάς έχει ζήσει τη φιλογένεια και τη φιλοστοργία της. Η μακαρία Ειρήνη ηγάπησε τον Θεό, την οικογένειά της, την Αγία Εκκλησία και κυρίως τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Γι’ αυτό και μεθοδεύει ότι ο Πανάγιος Θεός θα την κατατάξει εν χώρα δικαίων και ζώντων και Αγίων, στη χώρα των Μακάρων». Το τελετουργικό ολοκληρώθηκε στο νεκροταφείο του Σχιστού, όπου ετάφη, αφήνοντας πίσω της σημαντικό φιλανθρωπικό αποτύπωμα, τόσο στην κοινότητα όσο και στην Εκκλησία.

Οι πολιτικοί

Στο τελευταίο αντίο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής ζωής, όπως ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του Γεωργία και ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης. Παρόντες ήταν ακόμη οι βουλευτές της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάξιμος Σενετάκης, Γιώργος Βρεττάκος και Γιάννης Καλλιάνος, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, Παύλος Χρηστίδης, Παναγιώτης Δουδωνής και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος.

Οι δήμαρχοι

Σημαντική ήταν και η παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και τον τέως δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη με τη σύζυγό του να είναι παρόντες.

Οι κοινωνικοί φορείς

Από τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς ήταν εκεί μεταξύ άλλων ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η πρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου κ.ά.

Οι επιχειρηματίες

Ισχυρή ήταν και η παρουσία της επιχειρηματικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, το «παρών» έδωσαν οι Γιάννης Βαρδινογιάννης, Αγγελική Φράγκου, Μελίνα Τραυλού, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Γιώργος Περιστέρης, Γιάννης Παπαλέκας, Δημήτρης Μπάκος, τα αδέλφια Χούρι, Μάριος Ηλιόπουλος, Γιάννης Κούστας, Θεόδωρος και Λευτέρης Βενιάμης, Λου Κολάκης, Κριστιάν Χατζημηνάς, Xάρης Καρώνης, Γιώργος Τανισκίδης, Βασίλης Αποστολόπουλος, Γιώργος Μαργαρώνης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και πολλοί άλλοι από τον εφοπλιστικό και τραπεζικό χώρο.

Ο Ολυμπιακός

Εκεί ήταν και η οικογένεια του Ολυμπιακού: σύσσωμο το ΔΣ της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, αθλητικός διευθυντής, ο Κριστιάν Καρεμπέ, στρατηγικός σύμβουλος, ο προπονητής της Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όλοι οι παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως και πρώην παίκτες (Κ. Φορτούνης κ.ά.) και πολλοί παλαίμαχοι. Επίσης εκεί ήταν και οι πολίστριες του Ολυμπιακού.

Τα ΜΜΕ

Τέλος, σημαντική ήταν η παρουσία και από τον χώρο των media, και ειδικά της Alter Ego, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο, τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Βρέντζο, τον καθηγητή και μέλος του ΔΣ Χάρη Παμπούκη, τον διευθυντή των «ΝΕΩΝ» Γιώργο Μαντέλα και τον σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Γιώργο Παπαχρήστο, τον γενικό διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης του Mega Σταμάτη Μαλέλη, τον επικεφαλής των in.gr και ot.gr Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο, τον διευθυντή του «ΒΗΜΑΤΟΣ» Περικλή Δημητρολόπουλο, τον διευθυντή του newsit.gr Νίκο Ευαγγελάτο, τη διευθύντρια του TLife Τατιάνα Στεφανίδου, τις παρουσιάστριες ειδήσεων του Mega Ράνια Τζίμα, Δώρα Αναγνωστοπούλου και Κατερίνα Παναγοπούλου, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και πολλούς εκδότες και δημοσιογράφους.

Ηταν επίσης οι Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Σίσσυ Χρηστίδου, Νίκος Κοκλώνης, Ανθή Βούλγαρη, Μαρία Μπεκατώρου, Σοφία Φασουλάκη, Λόλα Νταϊφά, Ηλίας Ψινάκης, ο τραγουδιστής Μανώλης Κονταρός και πολλοί άλλοι.