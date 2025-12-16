Θλίψη επικρατεί στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς η πολυαγαπημένη του μητέρα, Ειρήνη Μαρινάκη, έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στην οικία της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι.

Το συγκινητικό μήνυμα του Μιλτιάδη Μαρινάκη

Τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης ανάρτησε στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα για την αγαπημένη του γιαγιά, συνοδευόμενο από οικογενειακή φωτογραφία.

«Forever loved, never forgotten. Rest in peace, Grandma. (Για πάντα αγαπημένη, δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη, γιαγιά)»

«Καλές αιώνιες θάλασσες, γιαγιά μου. Θα ζεις πάντα στις καρδιές μας. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά», έγραψε ο Μιλτιάδης Μαρινάκης.