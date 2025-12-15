Απεβίωσε σήμερα στην οικία της η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.
Απεβίωσε σήμερα στην οικία της η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.
|Υπολογίστε με ένα κλικ το δώρο Χριστουγέννων: Πόσα σας αναλογούν φέτος
|Fast track εξώσεις από 1η Ιανουαρίου: Οι ιδιοκτήτες παίρνουν πίσω τα σπίτια χωρίς δικαστήριο
|Μετρητά εγγυημένα: Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις στην ευρωζώνη
|Χριστουγεννιάτικη «ένεση» 1,46 δισ. ευρώ από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Δείτε ποιοι ωφελούνται
|Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αν ξεχάσετε να τα πληρώσετε θα σας κοστίσει – Όλοι οι τρόποι πληρωμής και τα πρόστιμα
|Κοινωνική στέγη: Έρχονται προσιτά σπίτια για όσους έχουν ανάγκη – Οι δικαιούχοι και οι περιοχές
Ο 32χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα παραδέχθηκε ότι την επόμενη ημέρα πήγε στην Καλαμάτα, αλλά όπως είπε, πήγε την μητέρα του και όχι τον 22χρονο
Την επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων
Οι αγρότες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις όταν επιχείρησαν να κλείσουν την εθνική οδό Τρίπολης-Καλαμάτας στήνοντας νέο μπλόκο με τρακτέρ
Η Αλεξάνδρα μοιράζεται το πάθος της για τη Βιοεπιχειρηματικότητα με τους συμφοιτητές της στο Karolinska της Σουηδίας, ενώ η Σοφία εμβαθύνει στη Μικροβιολογία και απολαμβάνει το πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στο ΜΙΤ, ο Θοδωρής εστιάζει στις εφαρμογές της Μηχανικής Μάθησης με κοινωνικό αντίκτυπο, από την πρόγνωση ασθενειών […]
Δύο 17χρονες μαθήτριες από τη Λαμία ενεπλάκησαν σε επεισόδιο στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε εντός του σχολείου και συνεχίστηκε μετά το σχόλασμα στο κέντρο. Η μία ανήλικη, φοβούμενη την εξέλιξη της κατάστασης, κάλεσε τη μητέρα της να τη συνοδεύσει στον δρόμο προς το σπίτι. Όταν η μητέρα έφτασε στο σημείο, […]