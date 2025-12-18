Για πρώτη φορά, ο 21χρονος τραγουδιστής τοποθετείται δημόσια σχετικά με την καταγγελία που αναμένεται να υποβληθεί σήμερα εναντίον γνωστού συναδέλφου του.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», δήλωσε: «Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα. Ήταν μία αρκετά δύσκολη περίοδος για εμένα ψυχολογικά. Ήρθα στην Αθήνα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, νομίζοντας ότι έχω μια καλή ευκαιρία και βρέθηκα σε αυτή τη θέση.

Τώρα βρήκα τη δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω. Ας δείξουμε λίγη κατανόηση και σεβασμό, γιατί κανένας δεν θα ήθελε το παιδί του να περάσει κάτι τέτοιο. Από το σπίτι μου δεν έμαθα να λέω ψέματα, ούτε να κάνω πράγματα στις πλάτες των άλλων», είπε ο 21χρονος στο MEGA.

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», όλα φαίνεται ότι ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2025.